Aitor Esteban insiste en tratar de colocar al PNV en el centro ante las campanas electorales

Seis meses después de tomar las riendas del partido, después de un convulso proceso de sucesión que relegó a Andoni Ortuzar de la presidencia del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Aitor Esteban sigue tratando de devolver al PNV a la «centralidad». Un mensaje que lanzó entonces ... , durante el acto de proclamación en el Atano III de San Sebastián (junto con una llamada a la «unidad» dentro del partido), y que repitió ayer durante su primer Alderdi Eguna (Día del Partido) al frente de la formación, acosada a derecha e izquierda y mientras suenan campanas de elecciones anticipadas.

El tiempo respetó la convocatoria en las campas de Foronda (Álava), donde el cambio en la escenografía respecto al año pasado ya auguraba la dirección del discurso de Esteban. «Hemos cambiado el formato y la ubicación. Un escenario redondo, que se sitúa en el centro de la campa. Porque como Partido representamos el centro y porque hemos sido centrales en la construcción de nuestro país«, adelantaba el jueves la secretaria del EBB, Maitane Ipiñazar, durante la presentación del evento.

Esteban reforzó esa idea nada más empezar su discurso. «No somos equidistantes: somos el centro de gravedad que mantiene Euskadi en marcha [...]. Bildu nos dice que estamos cercanos a la extrema derecha y el PP dice que somos izquierda. Conclusión: más en el centro no podemos estar«. Un intento de colocarse en el tablero político que llega después de meses en los que el PP viene insistiendo en el »vaciado ideológico« de los nacionalistas y advirtiendo de su ligazón con Pedro Sánchez y los postulados de la izquierda aberzale.

Precisamente, el presidente del PNV ha dirigido hacia los populares sus principales ataques, centrándolos en la figura de su secretario general. «Desde hace tiempo tenemos en política un fuerte viento sur que hace que esos malos olores que llegan desde Madrid impregnen también a nuestra sociedad. A expandir ese aroma se dedica Miguel Tellado en sus excursiones a Euskadi«, ha dicho. El partido que dirige Alberto Núñez Feijóo se ha lanzado en la región a captar el voto moderado de los nacionalistas, convencido de que su falta de cintura para distanciarse del PSOE y puede pasarle factura la próxima convocatoria electoral.

Una que flota en el aire en el País Vasco, con los partidos tratando de tomar posiciones. «En el momento en el que convoquen elecciones en Madrid, Bildu empezará con su paripé, diciendo que vayamos en una lista conjunta al Congreso. ¿Una lista conjunta para qué? [...]. Nuestro pueblo será el mismo, pero nuestras ideas no», dijo Esteban marcando distancias con la formación que dirige Arnaldo Otegi, cuyo núcleo duro, representado en Sortu, reforzó este sábado su apuesta por la autodeterminación, aprovechando el homenaje a Txiki y Otaegi en Pamplona.

Algo que pretenden incorporar en el nuevo texto estatutario, que negocian a tres con el PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE). Estos últimos han fijado su postura en el 'no' al derecho a decidir. En cuanto al PNV, Esteban ha elevado su interés por la cuestión este mes de septiembre, después de haber 'echado el freno' a las pretensiones soberanistas cuando en marzo se puso al frente del EBB. Hoy, únicamente ha dejado la puerta abierta a alcanzar un acuerdo: «Vamos a verlo [...]. Aunque quiero hablar claro: si el nuevo estatus no supone un salto real en el reconocimiento nacional, arbitraje y presencia exterior, el PNV no estará».

En clave interna, en la misma línea que lleva marcando el presidente del EBB desde hace medio año, ha tratado de conjugar «tradición» con «adaptación» a los nuevos tiempos. Así, el acto, en el que también ha intervenido el lendakari, Imanol Pradales, haciendo una llamada a «defender la casa vasca, porque el gallinero español da vergüenza ajena», ha estado repleto de referencias a los «jóvenes». Además, Esteban ha anunciado una Asamblea General para el próximo 13 de diciembre en Vitoria para renovar los estatutos del partido: «Desde luego que este partido va a seguir siendo reconocible en lo esencial, pero tenemos que adaptarnos al siglo XXI».