Aitor Esteban insiste en tratar de colocar al PNV en el centro ante las campanas electorales

El lendakari llama a «cuidar la casa vasca, porque el gallinero español da vergüenza ajena» durante la celebración del Alderdi Eguna (Día del Partido)

Los socios vascos del Gobierno resucitan la apuesta por la autodeterminación

El líder del PNV, Aitor Esteban, y el lendakari, Imanol Pradales, en el prado donde se celebra el Alderdi Eguna
El líder del PNV, Aitor Esteban, y el lendakari, Imanol Pradales, en el prado donde se celebra el Alderdi Eguna efe
Gerard Bono

Foronda (Álava)

Seis meses después de tomar las riendas del partido, después de un convulso proceso de sucesión que relegó a Andoni Ortuzar de la presidencia del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Aitor Esteban sigue tratando de devolver al PNV a la «centralidad». Un mensaje que lanzó entonces ... , durante el acto de proclamación en el Atano III de San Sebastián (junto con una llamada a la «unidad» dentro del partido), y que repitió ayer durante su primer Alderdi Eguna (Día del Partido) al frente de la formación, acosada a derecha e izquierda y mientras suenan campanas de elecciones anticipadas.

Descarga la app