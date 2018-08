El mural bilbaíno a los presos de Alsasua, impasible: «Si las txosnas levantan la voz acaban sufriendo ellas» La presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, lamenta la «pasividad» del Ayuntamiento ante las pancartas de radicales

Adrián Mateos

Superado el ecuador de la Semana Grande bilbaína, el polémico mural en honor a los condenados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua permanece inmutable. Al silencio del Ayuntamiento, que alegó que la pancarta no se encuentra en un edificio público, se suma el de los grupos municipales, impasibles ante la proliferación de carteles con mensajes de izquierda radical: «El recinto ferial es penoso, y lo lamento mucho porque hay “txosnas” de muchas comparsas que no comparten esto pero que tienen que callar, porque como levanten la voz acaban sufriendo ellos», denuncia la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, que apunta al alcalde, Juan Mari Aburto, como máximo responsable de la situación.

La mandataria popular recrimina al Consistorio que alegue que el mural, que apareció en el lateral de la «txosna» Kaskagorri, no se encuentra en un edificio municipal: «¿Acaso la calle no es pública?», puntualiza González, quien señala que tanto el de los presos de Alsasua como los de los reclusos de ETA son carteles «provocativos» con los que los radicales tratan de hacer «más daño en cada Aste Nagusia»: «Y el alcalde es responsable de todo lo que sucede en la ciudad, a ver si ahora solo va a ser responsable de las ventanas del Ayuntamiento», ironiza.

«Estoy segura de que más del 90% de la gente que está en las fiestas de Bilbao no quiere ver eso en las “txosnas” –añade la popular–. Aquí el único que está encantado con los carteles es él (Aburto), que no los manda quitar». Al respecto, considera que es fácil buscar excusas «para no hacer». Es el «lema de todos los vagos», o de «los que creen que lo tienen todo hecho porque como son del PNV creen que van a gobernar siempre»: «Cada día tenemos más motivos para pensar que este PNV está agotado, inactivo, plegado a los que le digan los de BIldu porque no quiere problemas –subraya–. Se queda con unos pocos y abandona al resto de los bilbaínos».

«Te miran como las vacas al tren»

Por otro lado, González recuerda que su grupo ya advirtió al regidor nacionalista de que el recinto ferial de la Semana Grande «estaba empapelado» con fotos y carteles de naturaleza radical: «Oídos sordos, te miran como las vacas al tren», denuncia la popular, que hace hincapié en que nadie paró a preguntar a la ciudadanía sobre este tipo de manifestaciones. En todo caso, puntualiza que es «el alcalde el que tiene la autoridad, porque todo eso tiene que pasar por comisión de fiestas: «El primer año te puede pillar por sorpresa, pero el segundo te lo has buscado tú», afirma.

En este sentido, aseguró que le parece «muy triste» que durante las fiestas, «con lo que es y todo lo bueno que tiene Bilbao», siempre «se acabe derivando en lo mismo» por la «pasividad» de la administración.