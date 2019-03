Miles de personas acuden a ver el Juan Carlos I: «Es una muestra de apoyo a los símbolos nacionales» Desde primera hora de la mañana miles de personas hacen cola en el muelle de cruceros de Guecho

Ajenos a la marabunta política e ideológica del Ayuntamiento de Guecho, vecinos de todas las zonas del País Vasco han respondido a la llamada del buque Juan Carlos I, que este sábado ha abierto por primera vez sus puertas al público. Desde primera hora de la mañana, miles de personas hacen cola en el muelle de cruceros del municipio vizcaíno para conocer las entrañas del buque insignia de Armada Española. Para algunos de los presentes, se trata de toda una demostración de apoyo a los emblemas estatales.

Los ciudadanos vascos han puesto fin a la polémica suscitada desde el Consistorio guechotarra, que trató de dinamitar la llegada del portaaviones haciendo público su rechazo a los navíos de guerra. La declaración institucional aprobada por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento del fue suscrita también por los socialistas, que contaron con el amparo de la dirección nacional.

Una postura que muchos consideran «ridícula». Al menos, así lo cree A.G., ex integrante de la Marina, que se ha desplegado a Gecho desde Soplana para poder ver de cerca el buque. Un anhelo que requiere paciencia: «Llevo más de una hora haciendo cola y me parece que me queda todavía un rato más», se resignada Koldo Martínez, que se encontraba en la recta final de una fila de jóvenes, niños, adultos y msyores que se alargaba más allá de los límites del puerto.

ADRIÁN MATEOS

«Nosotros hemos venido desde San Sebastián, ya vamos a esperar lo que haga falta -comentaba J.S., otro de los integrantes de la cola-. Toda la gente que hay aquí demuestra el apoyo que hay a los símbolos nacionales».

Hay, pese a todo, quienes han tratado de agria el ambiente festivo de la jornada. Una comitiva de personas con pancartas de rechazo al buque y en favor de los presos et arrastra, lo que ha provocado algún leve momento de tensión entre los presentes. Sin embargo, en términos generales, la mañana se está desarrollando son total normalidad.