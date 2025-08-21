Las nuevas acusaciones a la esposa de Pedro Sánchez ponen en duda su liderazgo en la prensa italiana

La prensa internacional comienza a fijar cada día más su atención en los problemas judiciales que rodean a Pedro Sánchez. Este jueves, el prestigioso diario italiano 'Corriere della Sera', el principal y más influyente del país transalpino, publicó una crónica en su sección de Internacional bajo este titular: «Nuevas acusaciones a la mujer de Sánchez. Vacila el liderazgo del premier español». Hasta ahora, la prensa italiana apenas se había adentrado en comentar los problemas políticos y judiciales de Pedro Sánchez

El artículo, firmado por Sara Gandolfi, explica que el juez instructor Juan Carlos Peinado ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una investigación por apropiación indebida de fondos públicos y corrupción. Según el Corriere, la causa se ha reactivado esta semana con nuevos movimientos judiciales, en los que Gómez ha sido llamada a declarar.

El periódico destaca que el caso «preocupa al líder socialista» porque llega en un momento en que el Ejecutivo atraviesa ya serias dificultades políticas. Señala que la crisis «se ha intensificado durante los últimos días» y que, más allá del frente judicial, la erosión de la autoridad del presidente se convierte en un elemento central del debate político en España.

El 'Corriere della Sera' dedica un recuadro específico a la figura de la esposa del presidente. El diario señala que su nombre se ha visto en el centro de la polémica por sus vínculos con el mundo empresarial y que ahora es objeto de una instrucción judicial que la acusa de apropiación indebida y corrupción.

Un liderazgo cuestionado

El rotativo milanés subraya que la investigación «pone en duda el liderazgo de Sánchez» y recuerda que la acusación se apoya en denuncias procedentes de asociaciones cercanas a la derecha, que han sido recogidas por varios medios de comunicación. Aun así, el artículo apunta que la instrucción ha tomado entidad propia en los tribunales y mantiene abierto un proceso que afecta directamente a la estabilidad política del Gobierno español.

El Corriere resalta también que se trata de la cuarta vez que la Audiencia madrileña examina los indicios contra Begoña Gómez, y sitúa este nuevo capítulo en el marco de un escenario político en el que el presidente socialista «resiste desde 2018, pero ahora afronta un desgaste sin precedentes».

La publicación en un medio de referencia como el 'Corriere della Sera' confirma la creciente repercusión internacional del caso. El propio diario recuerda que hace apenas unos días el 'Financial Times' llevó a portada los problemas que afectan al entorno del presidente español.