Sánchez y su esposa protagonizan la portada del 'Financial Times' por los casos de corrupción: «Siente la presión»

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, su esposa, protagonizan este miércoles la portada de la edición física del periódico británico 'Financial Times', uno de los mas influyentes de Reino Unido y del mundo. El titular, acerca de los supuestos casos de corrupción de Gómez, representa la situación actual del jefe del Ejecutivo: «Sánchez siente la presión».

El pasado lunes el juez Juan Carlos Peinado confirmó la citación a declarar como investigadas a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa por un presunto delito de malversación pública. No es el único frente que tiene abierto ahora mismo la esposa del líder del Gobierno: está imputada en otros cuatro casos por supuestos tráfico de influencias y corrupción. Gómez, según intenta demostrar Peinado, aprovechó su situación de poder para impulsar sus negocios privados.

El medio británico, en su ampliación de la información, recuerda que su familia cercana sus asesores y su hermano David Sánchez «han enfrentado acusaciones de corrupción durante mas de un año», aunque la última imputación de Begoña Gómez supone «el último golpe para el primer ministro socialista».

Desde el medio de Reino Unido valoran además como diferentes ministros y aliados salieron en defensa de la esposa del presidente, citando directamente la entrevista del pasado martes de Óscar López en la que «cuestionó la lógica de la investigación».

«Tres miembros del círculo íntimo del primer ministro», reza el artículo, refiriéndose a su ex mano derecha Santos Cerdán , el ex ministro de Transportes José Luís Ábalos y su ayudante Koldo García, «también se han visto envueltos en investigaciones judiciales por acusaciones de que aceptaron sobornos de empresas para contratos de construcción». Tras esto, recuerdan que «todos ellos niegan haber actuado mal», aunque ahora mismo Cerdán «se encuentra en prisión preventiva desde junio».

Por si fuera poco, incluyen el caso del fiscal general del Estado «nombrado por Sánchez en 2022», Álvaro García Ortiz, que será «juzgado por presuntamente filtrar información sobre el novio de una de las rivales políticas del primer ministro».

Fuentes del Ejecutivo afirman a 'Financial Times' que tenían «absoluta confianza en la decisión de la justicia de desestimar un caso presentado por grupos vinculados a la extrema derecha», que, según afirmaron, «no tiene fundamento alguno». A pesar de estas declaraciones, el Gobierno de Sánchez está «perdiendo autoridad a los ojos de muchos españoles debido a los escándalos de corrupción».

La prensa internacional se recrea con Sánchez

Pedro Sánchez ha visto como durante los últimos meses su reputación internacional se ha desplomado. Durante estos últimos meses ha sido posible ver artículos y columnas de opinión semanalmente en los que se critica al líder del Ejecutivo y hasta piden su dimisión. 'The Economist', otro de los medios más influyentes de Reino Unido, ya pidió elecciones a Sánchez y declaró que «debería asumir su responsabilidad y dimitir». Durante la cumbre de la OTAN donde el jefe del Ejecutivo afirmó que no acataría la orden de invertir el 5% del PIB en defensa, la prensa internacional -'The Washington Post', 'Político' o 'Corriere della Serna'- criticó la actuación «disidente» de Sánchez.