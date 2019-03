Seis noticias imprescindibles de este viernes, 8 de marzo

1. Las mujeres toman las calles de toda España para reivindicar la igualdad. Bilbao, Barcelona, Segovia, Sevilla.... En Madrid, donde han asistido más de 350.000 personas según la policía, ha tenido lugar la mayor concentración, pero han sido muchas las mujeres, incluso rurales, que han salido a la calle este 8-M, el Día Internacional de la Mujer. Poco antes de que la marcha arrancase, se ha unido a la cabecera la madre de la Plaza de Mayo Norita Cortiñas, de 88 años, en medio de aplausos de todas mujeres a su alrededor. "Juntas venceremos", ha proclamado. [ Así te lo estamos contando en directo]

2. Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento del español David Martínez en Londres. Un joven de 18 años fue detenido este jueves como sospechoso de la muerte a golpes y cuchilladas del joven cocinero vallisoletano David Martínez, que falleció en las inmediaciones de su domicilio en Londres a media tarde del pasado miércoles, según informa la Policía Metropolitana en un comunicado publicado este viernes. El detenido permanece bajo custodia policial en una comisaría del centro de Londres, mientras los investigadores del Comando de Homicidios y Grandes Delitos continúan sus pesquisas.

3. Reabren la desaparición de Paco Molina al hallar vínculos políticos. Paco Molina salió de su casa en Córdoba pasadas las siete de la tarde del 2 de julio de 2015. Tenía 16 años. Se fue a tomar un refresco con sus amigos a un parque. A las diez y media de la noche mandó un whatsapp a su padre: «Voy a dormir fuera». A Isidro le extrañó que no dijera a casa de quién iba. «Era la tercera vez que se iba a quedar en casa de ese amigo. Es muy niño, acababa de empezar a salir». Isidro le llamó por teléfono y esa fue la última vez que habló con él. «Cómo iba yo a imaginar esto», dice.

4. El primer Consejo de Ministros en periodo electoral renuncia modificar en profundidad la reforma laboral.Sin un paso atrás en su intención de gobernar «hasta el último día» el Gobierno ha aprobado hoy un nuevo Real Decreto Ley con una batería de medidas entre las que destaca la recuperación del subsidio para mayores de 52 años y el registro horario para empresas. Lo más destacado son esas medidas, pero también las que no verán la luz . Porque la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha confirmado que el Gobierno no presentará un Real Decreto a modo de contrarreforma laboral. «Hemos llegado a conclusión de que no íbamos a contar con apoyos en la Diputación Permanente», ha reconocido Valerio, que ha defendido la renuncia como un ejercicio de «realismo» y de «saber el terreno que pisa en en cada momento de la Historia».

5. El Supremo admite a trámite el recurso de los Franco en contra de la exhumación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado este viernes una diligencia de ordenación por la que a dmite a trámite el recurso presentado por la familia Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros que autoriza la ejecución de la exhumación de los restos de Francisco Franco, que consideran «nulo de pleno derecho». En su resolución, la Sala Tercera del Supremo abre además pieza separada de medidas cautelares, ya que los Franco han pedido que el acuerdo del Gobierno quede en suspenso mientras el tribunal resuelve sobre el fondo. Antes de decidir sobre esta suspensión, el tribunal ha dado traslado a la Abogacía del Estado para que en el plazo de diez días presente alegaciones.

6. Renfe hace la mayor oferta de empleo de su historia: 825 puestos. Renfe Operadora ha lanzado la mayor oferta de empleo de su historia para cubrir 825 puestos de trabajo, de los que más de la mitad son de maquinistas y 130 corresponden a Cataluña, de acuerdo con el anuncio de su página web. El plazo de admisión de solicitudes para esta convocatoria empieza este jueves y se prolongará hasta el próximo día 17 de marzo. Renfe prevé que el número de desvinculaciones se sitúe en una cifra similar, con lo que la incorporación de nuevos trabajadores contribuirá al rejuvenecimiento de la plantilla, cuya edad media ronda 50,4 años.