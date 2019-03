El primer Consejo de Ministros en periodo electoral renuncia modificar en profundidad la reforma laboral Tono más cauteloso de Celaá a la espera de la Junta Electoral Central

Sin un paso atrás en su intención de gobernar «hasta el último día» el Gobierno ha aprobado hoy un nuevo Real Decreto Ley con una batería de medidas entre las que destaca la recuperación del subsidio para mayores de 52 años y el registro horario para empresas.

Lo más destacado son esas medidas, pero también las que no verán la luz . Porque la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha confirmado que el Gobierno no presentará un Real Decreto a modo de contrarreforma laboral. «Hemos llegado a conclusión de que no íbamos a contar con apoyos en la Diputación Permanente», ha reconocido Valerio, que ha defendido la renuncia como un ejercicio de «realismo» y de «saber el terreno que pisa en en cada momento de la Historia».

En la primera rueda de prensa en periodo electoral, tras la disolución de las Cortes, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha exhibido un nuevo perfil de moderación verbal, evitando entrar a contestar muchas preguntas referidas a otros partidos. «Estamos atentos a lo que tenga que decirnos la Junta Electoral Central», ha reconocido Celaá, que ha avanzado que el lunes esperan tener su resolución.

Eso sí, el Gobierno no renuncia a su potestad para seguir aprobando medidas hasta que entre en funciones, después de las Elecciones: «El Gobierno está en plenitud de funciones. No estamos en funciones»,ha reivindicado Celaá. Que también ha defendido las ruedas de prensa como herramienta de comunicación «como lleva 40 años haciéndose».

Y en ese aspecto la ministra Valerio ha presentado una batería de medidas dentro Del Real Decreto, que en principio se publicará el próximo martes aunque algunas cuestiones entrarán en vigor el 1 de abril. Para el registro del control de horarios se establece un periodo de dos meses.

Este decreto incorpora además de la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, que podrá mantenerse hasta alcanzar la edad legal de jubilación, bonificaciones a las empresas que contraten a parados de larga duración. Deberá mantenerse el puesto de trabajo durante tres años y la bonificación se aplicará durante todo ese periodo y será de 1.300 euros en el caso de los hombres y 1.500 euros al mes en el caso de mujeres. Valerio ha justificado esta diferencia en que dos de cada tres parados de larga duración son mujeres.

También se reducen las cuotas para trabajadores por cuenta ajena del sector agrario durante situación de inactividad, se aumentán las cuantías mínimas de la pensión contributiva de personas con incapacidad permanente total para menores de 60 años y se dota con un 70 millones de euros un Fondo estatal de integración para las personas inmigrantes.

También habrá modificaciones para las empresas del sector turístico y hostelero para que puedan mantener el empleo los meses de inactividad .En Febrero, Marzo y Noviembre se bonificaría a las empresas con 50% de las cotizaciones.

Valerio ha asegurado pese a las advertencias del BCE y a reconocer que se vive una «desaceleración generalizada», España está «manteniendo la compostura » y ha defendido que «tenemos una economía razonablemente sólida y robusta para aguantar estas turbulencias», entre las que ha mencionado la política comercial de Estados Unidos o las incertidumbres del Brexit.