Las seis noticias imprescindibles de este martes

25/09/2018

1.- El Senado se ha convertido en la Cámara del terror para el Gobierno de Pedro Sánchez. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha salido al paso de la polémica que cerca a la ministra de Justicia asegurando que mantiene la confianza del presidente. «Perfectamente. Se va a mantener», ha afirmado Calvo preguntada por los periodistas sobre si es razonable que Dolores Delgado permanezca formando parte de un Ejecutivo que se declara feminista tras afirmar su rechazo a trabajar con mujeres. Si hace quince días la ministra de Sanidad se vio obligada a dimitir por haber plagiado en su máster privado, hoy es la titular de Justicia la que está en la cuerda floja. En el mismo escenario de la Cámara Alta, Pedro Sánchez aseguró entonces que Montón seguiría en su cargo, lo mismo que ha declarado hoy Calvo, quien ha añadido que Delgado «se defiende sola». A esa tesis se han sumado la ministra portavoz, Isabel Celaá, y la responsable de Hacienda.

2.- Finalmente y como ya se daba por hecho, el ex primer ministro francés Manuel Valls ha despejado hoy la incógnita y ha anunciado su firme intención de optar a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de mayo de 2019: «Quiero ser el próximo alcalde de Barcelona» ha espetado nada más empezar su intervención. Así de claro lo ha asegurado Valls, al inicio de un acto en el mirador del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), que se ha quedado pequeño y en el que ha desgranado algunas de las ideas con las que quiere fraguar su proyecto para la capital catalana de cara a las elecciones municipales del año que viene, a las que ha decicido presentarse después de un «largo tiempo de reflexión». «Por encima de todo, soy barcelonés y este proyecto es una opción personal. Lo digo con ilusión», ha asegurado durante su presentación, hecha mayoritariamente en catalán y en la que también se ha dirigido en francés al país que le ha visto crecer políticamente, del que solo ha tenido palabras de gratitud.

3.- El Gobierno socialista tenía una prisa especial por hacer público el barómetro político del CIS, adelantado a este mes de septiembre, un mes antes de lo habitual. Según los datos, el PSOE sube hasta el 30,5 por ciento, mientras que el PP se queda en un 20,8 por ciento. Ciudadanos pierde ocho décimas, hasta el 19,6 por ciento, mientras que Podemos y sus marcas ganan 0,5 puntos, hasta el 16,1 por ciento. Este barómetro del CIS se realizó entre el 1 y el 11 de septiembre, y no recoge el impacto de la exclusiva de ABC sobre el plagio de Pedro Sánchez en su tesis doctoral. Tampoco recoge, o solo por los pelos, la dimisión de la ministra Montón, que se produjo el mismo 11 de septiembre. Sí es la primera encuesta que realiza este organismo con estimación de voto desde que Pablo Casado es presidente del Partido Popular. El CIS permite así al Gobierno de Sánchez tomar algo de oxígeno, en un momento de debilidad extrema, con una ministra sobre la que se está pidiendo ya la dimisión. Y sería la tercera en poco más de cien días de Gobierno. Todo un récord.

4.- En un momento de desaceleración económica, la debilidad parlamentaria del Ejecutivo complica la aprobación de reformas que reviertan la situación. El Banco de España ha sido el último organismo en empeorar sus previsiones de actividad, empleo y déficit público para España. La institución ha revisado a la baja el crecimiento para los próximos años al 2,6% en 2018, el 2,2% en 2019 y el 2% en 2020, una, dos y una décima menos respectivamente frente a sus anteriores augurios de junio. En términos intertrimestrales, el Banco de España cree que entre julio y septiembre el PIB repuntará un 0,6%, mismo porcentaje que en el periodo anterior. Este mayor pesimismo en cuanto a la evolución de la economía española se debe, principalmente, al menor tirón de los mercados exteriores y a los mayores precios del petróleo. El impacto del sector exterior se plasma en que las exportaciones es el indicador que sufre un mayor deterioro: la institución señala que crecerá un 2,6% este año (dos puntos menos).

5.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy en la ONU ayuda internacional para «restaurar la democracia en Venezuela», donde a su juicio un «régimen represivo» guiado por el "socialismo" ha declarado en bancarrota la nación y ha sumergido a su pueblo en la pobreza. «Pedimos la restauración de la democracia en Venezuela», dijo Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Anteriormente, Trump instó al mundo a «aislar al régimen de Irán», a la vez que prometió imponer más sanciones a Teherán además de las que entrarán en vigor en noviembre y defendió que su retirada del acuerdo nuclear iraní ha sido bien recibida en Oriente Medio. «Pedimos a todas las naciones aislar al régimen iraní mientras continúen sus agresiones», dijo Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Además, Trump reafirmó el compromiso de su país con un «futuro de paz y estabilidad» en Oriente Medio y consideró que su decisión de reconocer Jerusalén como capital de Israel no daña el proceso de paz entre palestinos a israelíes.

6.- El 9 de noviembre, The Beatles publicarán en varios formatos el «White Album» (Apple Corps Ltd./Capitol/UMe), cuyos 30 temas del álbum han sido mezclados de nuevo por el productor Giles Martin y su ingeniero de mezcla Sam Okell en estéreo y sonido surround 5.1, junto a 27 demos en acústico de los principios y 50 tomas de sesión, la mayoría de las cuales nunca han salido a la luz en ningún formato anteriormente. Se trata de las Esher Demos, grabadas durante la última semana de mayo, cuando The Beatles se reunían en la casa de George en Esher (Surrey) para grabar las demos acústicas de las 27 canciones que habían estado componiendo en Rishikesh (India) entre febrero y abril, cuando se apuntaron a un curso en la Academy of Transcendental Meditation del Maharishi. Estas 27 grabaciones se incluyen en las ediciones deluxe y súper deluxe de la reedición, extraídas de los cuatro pistas originales. Veintiuna de estas demos se grabaron durante las consiguientes sesiones de estudio, y 19 fueron acabadas e incluidas en «The White Album». Hasta ahora, sólo habían circulado en versiones pirata entre coleccionistas.