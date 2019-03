Seis noticias imprescindibles de este lunes, 4 de marzo

1. Guaidó insinúa que parte de las fuerzas armadas chavistas se han pasado a su causa. El líder opositor venezolano Juan Guaidó, preguntó este lunes a los miembros de la Fuerza Armada del país «¿Qué más van a esperar?», al reiterar la solicitud de que dejen de apoyar al Gobierno de Nicolás Maduro y aseguró que ya son más de 700 los militares que lo han hecho. «Las Fuerzas Armadas, ¿qué más van a esperar?, ya vieron como más de 700 oficiales están del lado de la constitución, y por ahí hay unos cínicos que están diciendo que es poco», dijo Guaidó ante decenas de simpatizantes que acudieron a una plaza del este de Caracas a brindarle su apoyo tras su regreso al país.

2. Ximo Puig impone el adelanto electoral en contra de sus socios de Compromís. Punto final anticipado a la legislatura en la Comunidad Valenciana con los dos socios de gobierno enfrentados. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho oficial este lunes su decisión de disolver las Cortes Valencianas y convocar las elecciones autonómicas el próximo 28 de abril, cuatro semanas antes de la fecha prevista inicialmente del 26 de mayo, en contra del criterio de sus socios de Compromís. En una declaración institucional y tras haber presidido una reunión extraordinaria del Consell, el también secretario general del PSPV-PSOE ha incidido en que adelanta los comicios -que coincidirán con las elecciones generales- en aras a potenciar el autogobierno de la Comunidad Valenciana como «nacionalidad histórica y una autonomía de primera».

3. El Gobierno repartirá a 40.000 empleados públicos una paga de 280 euros antes de verano. Los 40.000 empleados públicos de personal laboral de la Administración General del Estado recibirán antes del verano una paga de 280 euros correspondiente a 2018. Así lo ha firmado hoy la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, dentro de los dos acuerdos comprometidos con los sindicatos: el IV convenio único del personal laboral al servicio de la Administración General del Estado y la asignación de los fondos adicionales previstos en las retribuciones de los empleados públicos. En este último punto, unos 40.000 empleados públicos de personal laboral recibirán 280 euros de paga, que entrarán en la nómina «antes de verano», apuntan fuentes sindicales. Esta medida reparte diez millones de fondos adicionales. El plan es que haya una subida acumulada en estos tres años del 14% para este colectivo.

4. Puigdemont se cuela unos minutos a escondidas en el Parlamento Europeo. De escondidas y fugazmente para no ser interpelado por nadie, así se ha colado clandestinamente esta tarde en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas el ex presidente de la Generalitat prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont. El pretexto ha sido una exposición sobre la lengua catalana que el eurodiputado de la antigua Convergencia Ramón Tremosa había organizado con toda intención, para seguir utilizando los medios de la Eurocámara para la propaganda independentista. Puigdemont no ha venido solo sino que le acompañaban otros huidos como Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig.

5. Estupor en Londres ante el asesinato a puñaladas de una menor. No es nuevo que Londres padece una epidemia de ataques de cuchillo desde hace más de un año y que los involucrados, en la mayoría de los casos y para mayor shock, son menores. Ya sean las víctimas o los atacantes, adolescentes de todas las edades se han visto envueltos en peleas o apuñalamientos de este tipo y, por eso, las autoridades se afanan en tratar de detener esta ola de cuchilladas. Pero la última historia de este tipo ha causado estupor en la sociedad británica por lo macabro del caso y por la peligrosidad de lo aleatorio del ataque.

6. Muere Keith Flint, cantante de Prodigy. El cantante de Prodigy Keith Flint ha sido encontrado muerto en su casa en Inglaterra. El músico de Dunmow (Inglaterra), que tenía 49 años, ha sido hallado sin vida en su casa por la Policía tras ser informados de que había un cuerpo inconsciente, según «The Sun». La causa de su muerte aún no ha sido anunciada pero no se contempla como «sospechosa» por la Policía, informa Reuters. «Recibimos una llamada preocupada por el bienestar de un hombre en una dirección en Brook Hill a eso de las 8:10 de la mañana», relata un portavoz de la policía de Essex a «The Sun». «Al llegar, un hombre de 49 años fue declarado muerto en el lugar. Sus familiares han sido informados», ha añadido este mismo portavoz.