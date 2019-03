Comunidad Valenciana Ximo Puig impone el adelanto electoral en contra de sus socios de Compromís El presidente de la Generalitat convoca los comicios autonómicos el 28 de abril para coincidir con las generales

Punto final anticipado a la legislatura en la Comunidad Valenciana con los dos socios de gobierno enfrentados. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho oficial este lunes su decisión de disolver las Cortes Valencianas y convocar las elecciones autonómicas el próximo 28 de abril, cuatro semanas antes de la fecha prevista inicialmente del 26 de mayo, en contra del criterio de sus socios de Compromís.

En una declaración institucional y tras haber presidido una reunión extraordinaria del Consell, el también secretario general del PSPV-PSOE ha incidido en que adelanta los comicios -que coincidirán con las elecciones generales- en aras a potenciar el autogobierno de la Comunidad Valenciana como «nacionalidad histórica y una autonomía de primera».

Puig ha revindicado la «estabilidad política valenciana» y la vía del diálogo y la «honradez» frente a las opciones «radicalizadas». El dirigente valenciano ha comunicado personalmente su decisión de avanzar los comicios al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El presidente de la Generalitat ha argumentado que «el problema valenciano» persiste, en relación al modelo de financiación autonómica, así como su «invisibilidad», para justificar el adelanto de los comicios y marcar de esa forma con un calendario electoral propio. Puig ha reivindicado también la gestión del Ejecutivo del Botánico que se formó en 2015 entre el PSPV y Compromís con el respaldo de Podemos, así como el «autogobierno y la identidad propia».

Los socialistas entienden que con el adelanto de las elecciones se puede propiciar una mayor participación, a pesar de que la fecha escogida coincide con un puente festivo y en plenas vacaciones escolares de Pascua. Al respecto, Ximo Puig se ha decantado finalmente por ejercer la postestad que la otorga el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana frente al criterio de sus socios de Gobierno de Compromís, reacios al adelanto de las elecciones, que consideran «partidista». De hecho, Puig ha comparecido en solitario mientras que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, lo hace posteriormente.

En la reunión previa del Ejecutivo, los cinco consellers de Compromís han manifestado su oposición al adelanto electoral. No ha habido votación formal, pero Oltra ha dejado claro el desacuerdo de su formación con la posición de Puig por motivos políticos -entiende que se trata de una decisión «partidista»- y sus reservas jurídicas. Además, Compromís entiende que Puig ha ejercido su voto de calidad pero no de manera formal, ya que no se ha producido una votación formal visible.