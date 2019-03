Puigdemont se cuela unos minutos a escondidas en el Parlamento Europeo El nombre del ex presidente huido no figuraba en la lista de participantes comunicada a la Eurocámara

De escondidas y fugazmente para no ser interpelado por nadie, así se ha colado clandestinamente esta tarde en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas el ex presidente de la Generalitat prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont. El pretexto ha sido una exposición sobre la lengua catalana que el eurodiputado de la antigua Convergencia Ramón Tremosa había organizado con toda intención, para seguir utilizando los medios de la Eurocámara para la propaganda independentista. Puigdemont no ha venido solo sino que le acompañaban otros huidos como Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig.

El nombre del ex presidente huido no figuraba en la lista de participantes comunicada a la Eurocámara, por lo que ha utilizado la invitación de un eurodiputado lo que le ha obligado a pasar los controles de seguridad habituales.

El vicepresidente primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, considera que “Puigdemont hace el ridículo una vez más al entrar en un lugar al que no está invitado y al que anteriormente se le ha denegado expresamente la entrada”. También ha pedido a los servicios de seguridad del Parlamento que clarifiquen las circunstancias en las que esta incursión clandestina se ha producido.