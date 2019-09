Las seis noticias imprescindibles de este jueves 5 de septiembre

Actualizado: 05/09/2019 21:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Hallan pastillas de litio y una botella de vino junto al cadáver de Blanca Fernández Ochoa.

Un día después de que se encontrara el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa, crece la teoría de que fue una muerte voluntaria. Como ya informó ABC, el cadáver no presentaba signos externos de violencia, por lo que la hipótesis de que había sufrido una caída o un accidente perdería fuerza. Fuentes de la investigación confirman a este diario que junto al cuerpo de la exesquiadora había frascos de medicamentos y una botella de vino, si bien se desconoce si era suya. Los investigadores la están analizando en busca de huellas para determinar si era suya.

En el interior de la mochilla que portaba llevaba pastillas de litio, una sustancia que se utiliza para el trastorno bipolar que padecía. No obstante, hasta que no se le realicen las pruebas toxicológicas no se sabrá si las ingirió o no.

2. Boris Johnson: «Preferiría morir en una zanja antes que pedir otra prórroga a Bruselas».

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, afirmó este jueves que unas elecciones generales son el único «camino» que puede seguir el Reino Unido para desbloquear el proceso de salida de la Unión Europea. Al ser preguntado si en alguna circunstancia solicitaría una nueva prórroga del Brexit a Bruselas, el primer ministro aseguró que preferiría estar «muerto en una zanja» antes que hacerlo.

3. Torra amenaza con la independencia si no se absuelve a los políticos presos.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha asegurado esta mañana en Madrid que si la sentencia del juicio del «procés» no es absolutoria, la maquinaria independentista volverá a ponerse en marcha.

«Si se condena a nuestros compañeros, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia», ha afirmado tras asegurar que «la no cooperación con la injusticia es una obligación moral». Para Torra, un veredicto condenatorio implicará «trazar en firme el camino hasta alcanzar la independencia».

4. Los editores denuncian presiones: «En Cataluña nos piden que no hablemos de los Reyes Católicos».

Los editores de libros denuncian que reciben presiones por parte de prácticamente todas las comunidades autónomas a la hora de elaborar los contenidos que estudian los alumnos en los colegios. Así lo ha afirmado este lunes Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) durante la presentación del informe «El libro educativo en España. Curso 2019-2020», elaborado por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), que también ha contado la intervención del presidente de Anele, José Moyano.

«En Cataluña, nos piden que no hablemos de los Reyes Católicos y quieren que lo hagamos de Wifredo el Piloso —que fue Conde de Barcelona en el siglo IX—. En Canarias, por ejemplo, nos dijeron que no diéramos importancia a los ríos y omitiéramos la frase de que son grandes lugares de asentamiento y civilización», ha explicado Ávila.

5. Once nuevas mujeres acusan a Plácido Domingo de abusos sexuales.

Casi un mes después de que nueve mujeres (ocho de ellas de forma anónima) acusaran a Plácido Domingo, a través de un reportaje de la agencia Associated Press, de acoso sexual, el mismo medio de comunicación ha publicado una nueva información en la que once mujeres más se suman a estas acusaciones «a la superestrella española casada de acoso sexual o conducta inapropiada y sexualmente cargada y de dañar en ocasiones sus carreras si lo rechazaban», como dice literalmente el artículo periodístico.

6. ¿De dónde viene nuestra lengua? El ADN antiguo tiene la clave.

¿Qué tienen en común el español que se habla en Quito con el alemán que escribe un berlinés, el ruso en el que se expresa un kazajo o el persa de una persona de Irán? Que todos estos idiomas comparten una «madre»: el indoeuropeo. La familia de lenguas indoeuropeas, la más extensa y que engloba 150 idiomas hablados por 3.200 millones de personas en todo el planeta, siempre ha resultado una incógnita. ¿Cómo llegó a propagarse a sitios tan alejados entre sociedades neolíticas que apenas acababan de conocer la agricultura? Ahora, dos estudios que combinan datos lingüísticos, arqueológicos y genéticos parecen haber encontrado la respuesta a uno de los debates más encarnizados de los dos últimos siglos.