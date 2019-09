Torra amenaza con la independencia si no se absuelve a los políticos presos El presidente de la Generalitat ha asegurado que «si se condena a nuestros compañeros, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia»

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha asegurado esta mañana en Madrid que si la sentencia del juicio del «procés» no es absolutoria, la maquinaria independentista volverá a ponerse en marcha. «Si se condena a nuestros compañeros, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia», ha afirmado tras asegurar que «la no cooperación con la injusticia es una obligación moral».

Torra, que ha participado en un desayuno informativo en la capital, ha añadido que con la sentencia del Tribunal Supremo «España anunciará alto y claro cuál es es el nivel de su calidad democrática». El veredicto, en su opinión, deberá generar una «respuesta de país» que tendrá que «reflejarse en las instituciones, que deberemos fortalecer» con «un programa que retome la iniciativa y vuelva a poner la independencia en el centro de su acción política». «Todos los derechos que nos han negado los volveremos a ejercer», ha insistido.

El juicio pendiente de sentencia ha ocupado una parte importante de su intervención. «Jamás debería haberse producido una prisión preventiva de dos años, jamás, eso ya de por sí ya atenta cualquier derecho humano si estamos dentro del terreno de la política» y «muchísimo menos con los dos Jordis», ha afirmado Torra. «¿No retirar una pancarta de la Generalitat implican 18 meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat? ¿Haber impulsado una consulta implican cinco millones de multa?», ha continuado. «No puedo aceptar que este sea un juicio justo, porque no lo es», ha zanjado.

La respuesta a esta hipotética condena debe comenzar, según Torra, incluso antes de que se produzca. El miércoles se celebrará la Diada de Cataluña y el presidente de la Generalitat ha hecho un llamamiento a la participación: «Tengo plena confianza en el pueblo de Cataluña, que sabe la importancia del momento histórico que vivimos y la primera respuesta a la sentencia pasa por una gran movilización en Barcelona».