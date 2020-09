Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 18 de septiembre

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. El PSOE pedía ya en enero medidas contra el Covid-19 por «la amenaza de pandemia». «Nadie podía imaginar lo que iba a ocurrir». Pedro Sánchez, el pasado 20 de junio, última vez que se dirigió a los españoles durante el estado de alarma, volvió a repetir el mantra de que el Gobierno no tomó medidas para atajar el coronavirus antes por un desconocimiento insoslayable. Ignorancia, sin embargo, no compartida por los socialistas en el Parlamento Europeo. Cuatro eurodiputados del PSOE formularon una batería de preguntas a la Comisión Europea en la que ya reflejaban la preocupación existente por la expansión del virus el pasado día 23 de enero. En la iniciativa, a la que ha tenido acceso ABC, se interpela a la Unión Europea (UE) por «una más que posible introducción del virus en la UE y la amenaza de pandemia».

2. Escrivá, Calviño y Maroto bloquean el pacto en los ERTE. Dicen que las crisis generan extraños compañeros de viaje. Y de hecho así está siendo en la negociación de la cuarta prórroga de los ERTE. Empresarios y sindicatos se han dado la mano en las conversaciones y han encontrado en la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a su principal aliado dentro del Gobierno. Enfrente se encuentran, según fuentes de la mesa negociadora, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la de Turismo, Reyes Maroto, y ambos cuentan con el apoyo de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El ala del PSOE dentro del Ejecutivo estaría, por tanto, frenando el acuerdo actualmente en contraste con la facción morada de la coalición, más alineada con las peticiones de los agentes sociales. «Existe plena sintonía entre la titular de Trabajo y los agentes sociales», insisten a ABC fuentes de la negociación.

3. Los partidos siguen a la espera del borrador para negociar los Presupuestos. PSOE y Unidas Podemos todavía no han cerrado el borrador de los Presupuestos Generales del Estado que negocian la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. El texto definitivo será la base para negociar las cuentas públicas con el resto de grupos parlamentarios. Pero los socios potenciales, los socios preferentes y los no-socios siguen sin conocer el contenido y advierten al Ejecutivo de que el tiempo apremia. Ayer fue Ciudadanos quien avisó de que Moncloa debe darse prisa. El partido naranja ya barrunta que los Presupuestos pueden retrasarse hasta febrero o marzo. Fuentes del Gobierno de coalición explican a ABC que la previsión es presentar el borrador a final de mes. Pero es ya casi imposible la intención que tenía el Ministerio de Hacienda de presentar el techo de gasto la tercera semana y el proyecto, la última.

4. Los Mossos avisan: Cataluña es líder de la UE del tráfico de marihuana y habrá más violencia y corrupción. Los Mossos d'Equadra alertan, en un informe fechado el pasado mes de marzo, que Cataluña se ha convertido en el epicentro europeo del tráfico de marihuana, situándose a la cabeza de las regiones europeas en cuanto a producción y consumo, y un punto clave de la UE para el transporte de esa droga desde el norte de África hacia el resto de Europa. Este narcotráfico no solo no disminuye, sino que agrava de for ma inexorable cada año. La Policía de la Generalitat lo tiene claro: si no hay un brusco cambio de tendencia, el territorio está abocado a más violencia, más corrupción e, incluso, a una colonización criminal de una parte del sistema social y financiero, como ha sucedido en el Campo de Gibraltar en los últimos años.

5. Lukashenko cerrará las fronteras con Polonia y Lituania y reforzará los controles con Ucrania. Durante una intervención ayer en el estadio Minsk-Arena de la capital bielorrusa, el presidente, Alexánder Lukashenko, anunció que ha dado orden de cerrar la frontera del país con Polonia y Lituania y reforzar los controles con Ucrania. En referencia al despliegue de tropas llevado a cabo en las últimas semanas para hacer frente a una supuesta amenaza de la OTAN desde el oeste, especialmente en la ciudad de Grodno, dijo que «cerramos nuestra frontera con Occidente, principalmente con Lituania y Polonia. Nos vemos también obligados con el mayor pesar a fortalecer la seguridad en la frontera con nuestra fraternal Ucrania».

6. Bartomeu, contra las cuerdas. La decepción por una temporada desoladora, sin títulos y culminada con la humillación del 2-8 contra el Bayern de Munich ante toda Europa se tornó en ira hacia la Junta directiva liderada por Josep Maria Bartomeu cuando Leo Messi comunicó su hartazgo y su intención de abandonar su club durante las dos últimas décadas. De poco sirvió que el club anunciara elecciones para la segunda quincena de marzo. El enojo era tan grande que cuando el precandidato Jordi Farré decidió interponer una moción de censura contra el presidente y sus compañeros, otros dos opositores al sillón presidencia (Víctor Font y Lluis Fernandez-Alá) se anexionaron y unieron fuerzas para derrocar de forma inmediata a Bartomeu.