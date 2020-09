Los grupos siguen a la espera del borrador para negociar las cuentas Calvo intenta mantener la opción de Cs tras las reuniones de Iglesias con Bildu y ERC

PSOE y Unidas Podemos todavía no han cerrado el borrador de los Presupuestos Generales del Estado que negocian la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. El texto definitivo será la base para negociar las cuentas públicas con el resto de grupos parlamentarios. Pero los socios potenciales, los socios preferentes y los no-socios siguen sin conocer el contenido y advierten al Ejecutivo de que el tiempo apremia. Ayer fue Ciudadanos quien avisó de que Moncloa debe darse prisa. El partido naranja ya barrunta que los Presupuestos pueden retrasarse hasta febrero o marzo.

Fuentes del Gobierno de coalición explican a ABC que la previsión es presentar el borrador a final de mes. Pero es ya casi imposible la intención que tenía el Ministerio de Hacienda de presentar el techo de gasto la tercera semana y el proyecto, la última. Lo más probable es que se retrase a octubre. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó el miércoles que ya tienen elaborado el 80 por ciento de los Presupuestos. «Tengo el 80 por ciento elaborado, la dificultad estriba en ese 20 por ciento que tienes que discutir con todos los grupos políticos para incorporar finalmente las cifras de ese consenso», señaló.

Mientras tanto, las reuniones de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dentro de la ronda de contactos con los grupos están siendo más un formalismo como ministra de Relaciones con las Cortes. Los encuentros para negociar en sólido llegarán después del borrador de PSOE y UP, y correrán a cargo de Montero y Álvarez. Es decir, con cuota morada en la mesa de negociación como reclamó el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

«Incompatibles»

No obstante, las citas de Calvo sí han servido para que el Gobierno perciba que ERC ha pasado de estar enrocado en el «no» a una posición más posibilista desde que la vía de los cuatro escaños del PDECat entró en el mapa de posibles alianzas. El PSOE trabaja en un acuerdo transversal donde aúnen el apoyo de ERC y Ciudadanos. Pero no todas las voces en el Gobierno ven posible un acuerdo porque ambos partidos se repelen como un gato al agua.

Dentro de esta ronda de contactos, Calvo se reunió con los dirigentes de Ciudadanos Edmundo Bal y José María Espejo. El encuentro sirvió para constatar que la expectativa del PSOE a sumar a los liberales junto a ERC y EH Bildu es muy complicada. Bal y Espejo trasladaron en diversas ocasiones que son «incompatibles» con los independentistas en las cuentas. Además, fuentes de Cs explicaron que la reunión, «ordinaria», sirvió para sentar las bases del inicio del curso político y no para negociar los Presupuestos.

La vicepresidenta primera agradeció a Cs la actitud mantenida en los últimos meses. Un esfuerzo del ala socialista del Gobierno por mantener abierta la opción de Ciudadanos. Más aún después de lo incómodo que supone para el partido naranja los encuentros del vicepresidente segundo con ERC y EH Bildu. «Hemos compartido las necesidades que tendremos como Gobierno para sacar adelante nuestro Plan Normativo, incluidos los PGE, y hemos coincidido en que este país necesita estabilidad y respuesta a sus problemas», expresó Vicepresidencia en Twitter.

«Tenemos que estar a la altura de España y le he trasladado a la vicepresidenta la necesidad de una tregua política», señaló por su parte Bal, que subrayó la «absoluta necesidad» de unos PGE. Eso sí, tanto él como Espejo repitieron en la reunión, «con toda claridad», que Cs no estará en una «foto final» con EH Bildu, ERC o Junts per Catalunya.

Por su parte, en Unidas Podemos insisten en trabajar para reeditar las cuentas de la investidura añadiendo a ERC y EH Bildu. Sin la necesidad del partido de Inés Arrimadas. Empiezan a ver más cerca esa posibilidad que hace un mes, aunque el mismo Iglesias señaló ayer en el programa Carne Cruda que su cita con ERC y Bildu era más «una toma de contacto» que una negociación porque aún no está cerrado el borrador PSOE y Podemos.