Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 17 de septiembre

1. La vicepresidenta Ribera fue directiva de la empresa investigada por malversar 80 millones en ayudas. Teresa Ribera Rodríguez, actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estuvo trabajando como directiva para la empresa de paneles solares Isofotón S.A., investigada judicialmente tras recibir 80,5 millones de euros mediante ayudas a fondo perdido y préstamos plagados de irregularidades durante los gobiernos del PSOE en Andalucía. De nada sirvieron las fuertes inyecciones de fondos públicos que la Junta realizó entre 2005 y 2012, incluso con sus cuentas de resultados en números rojos y supuestamente maquilladas para obtener el dinero. La factoría malagueña, que había sido vendida por el precio simbólico de un euro en el año 2010, echó el cierre en enero de 2014 y despidió a sus últimos 297 trabajadores.

2. Expertos advierten de que la Ley de Memoria Democrática atenta contra la Constitución. La Ley de Memoria Democrática anunciada el martes se puede convertir en un quebradero de cabeza jurídico para el Gobierno de Pedro Sánchez, obsesionado con rescatar esta época de la historia de España para desviar los problemas de su gestión. Todavía no hay un texto oficial, solo el anteproyecto presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Sin embargo, de algunas de las primeras medidas que contiene el documento, expertos jurídicos ya advierten de que atenta contra la Constitución, concretamente contra los artículos que amparan la «libertad ideológica y de expresión». Además, alertan sobre la imposibilidad de ilegalizar fundaciones, como la de Francisco Franco, que solo puede llevarla a cabo un juez.

3. La negociación de los ERTE abre otra grieta en el Gobierno. La cuarta prórroga de los ERTE entra en la recta final con fuertes desencuentros tanto en la mesa de negociación como dentro del propio Gobierno de coalición. El enquistamiento en el ámbito empresarial se centra actualmente en las exoneraciones a la Seguridad Social de las que podrán disfrutar las empresas que sigan acogidas a este esquema por causas de fuerza mayor. Fuentes empresariales explican que, dado que existen limitaciones presupuestarias para prorrogar las ayudas, estas deben orientarse a las empresas que siguen con ERTE total. Sin embargo, según las mismas fuentes, el ministro Escrivá sigue defendiendo que se mantenga el mismo modelo que opera actualmente y en el que se premia con una mayor bonificación a aquellas compañías que van «activando» a sus trabajadores.

4. Los vaivenes del Gobierno regional desatan la confusión por el confinamiento en Madrid. La confusión rodea el anuncio de confinamientos selectivos en Madrid, que afectarán a las zonas más castigadas por el Covid-19. La noticia la adelantó a primera hora de la mañana, en rueda de prensa, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid, Antonio Zapatero; pero apenas terminó su intervención, fue matizada desde la Real Casa de Correos: la decisión aún no está tomada y se anunciará, con todos los detalles, en los próximos días. Que un anuncio de este calibre fuera seguido por un frenazo y muchas matizaciones no hizo sino generar incertidumbre. La noticia de posibles confinamientos selectivos en Madrid corrió como la pólvora desde primera hora de la mañana. Las posteriores rectificaciones no hicieron sino aumentar el caos.

5. Pacto total para la fusión de Caixabank y Bankia ante el «sí» de hoy de sus consejos. Lehman Brothers quebró hace doce años un 15 de septiembre. Casualidad o no, otro 15 de septiembre se cerraron los últimos flecos para crear el mayor banco en España. El anunció llegó con un día de retraso, ayer, pero el pescado, que se dice, estaba vendido desde el lunes. Ahora sí, el acuerdo de fusión -absorción, más bien- entre Caixabank y Bankia es total. Todos los escollos están salvados, con la mano invisible de Isidro Fainé mediante. Hoy se celebran los consejos de administración de cada una de las entidades para dar luz verde a la operación, aunque este solo sea el primer paso para que salga adelante. Aun así, si hace unos días el camino era más bien empedrado, ahora el terreno está alisado para que nada pueda hacer torcer la dirección de la unión que alumbrará un banco con 630.000 millones de activos en España -más de 660.000 a nivel de grupo-.

6. Mourinho, la pieza clave para la salida de Bale. En un mercado lleno de zancadillas, con los equipos secos de cash por culpa del coronavirus, solo la Premier muestra algo de músculo. A Mourinho no le ha gustado nada el inicio de Premier de su Tottenham y considera que para pelear por un puesto de Champions necesita darle un salto de calidad a la plantilla. De ahí su petición de fichar a Reguilón, ya satisfecha. Pero no es la única compra que el técnico portugués quiere hacer en el Real Madrid. Mourinho le ha pedido a Daniel Levy, presidente de los Spurs, que haga un esfuerzo y traiga a Bale de vuelta a la que fue su casa entre 2007 y 2013. El problema es encajar todas las piezas del puzzle. El Tottenham le quiere cedido, pero solo estaría dispuesto a pagar la mitad de la ficha de Bale. El jugador no quiere perder ni un sólo céntimo de su soldada.