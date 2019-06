Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 5 de junio

1. Iglesias fulmina a Echenique para aplacar a los críticos tras el batacazo electoral. La tensión interna aumentó en Podemos desde el batacazo electoral del 26 de mayo y el peso de la responsabilidad de un resultado devastador ha caído de golpe sobre Pablo Echenique. El líder del partido, Pablo Iglesias, ha fulminado al número tres de la secretaría de Organización para aplacar a un sector crítico cada vez más agitado y más fuerte. Desde el partido explican que Echenique pasará a encargarse ahora de una comisión de negociación de pactos con el PSOE por lo que no podrá compatibilizar ambas responsabilidades. «Las tareas principales de Podemos en los próximas semanas y meses serán la Acción de Gobierno y la Acción Institucional de los parlamentos autonómicos y ayuntamientos y, como han dejado ver los resultados de las elecciones del 26-M, fortalecer el trabajo sobre los territorios y los círculos a través de la Secretaría de Organización. No es realista que ambas tareas pueda ocuparlas una misma persona», defienden fuentes de la dirección nacional. El número tres de Podemos se convierte así en el primer perjudicado por los desequilibrios internos y los malos resultados.

2. Las mafias usan «pisos pateras» para los amaños de partidos. El Valladolid va a investigar a todos los jugadores convocados en el partido contra el Valencia. Futbolistas, siete al menos, de vida medio resuelta que, según las pesquisas policiales, habrían aceptado venderse para sufrir una derrota ante el Valencia con objeto de ganar más dinero con las apuestas. Fuentes conocedoras del caso explican a ABC que existe un hilo conductor entre las mafias que amañan partidos en Primera o Segunda división y los numerosos casos que han aparecido en las categorías inferiores, esas que ocupan menos espacio en el foco mediático. Una red de delincuentes internacionales monta una sucursal en España y establece un orden jerárquico (Raúl Bravo y Carlos Aranda, en este caso) que da salida al dinero en efectivo hasta China. Los jugadores del Valladolid viven en el centro, Paseo de Zorrilla, o en las urbanizaciones cerca de Boecillo, con sus familias. En las categorías inferiores el modo de obrar busca fórmulas menos sofisticadas. Las mafias agrupan a los potenciales futbolistas corrompibles (centrales, laterales, porteros del mismo equipo) en «pisos patera» o en el mismo edificio para que la comisión del delito de amaño sea más factible dada la proximidad.

3. Trump promete un comercio con Londres similar al que Reino Unido tenía con la UE. La salida de la Unión Europea «sería buena para Reino Unido», afirmó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa compartida con la primera ministra saliente, Theresa May, y añadió que los dos países pueden firmar tras el Brexit un tratado de comercio que multiplicaría «por dos o por tres» el volumen de intercambios actuales. La declaración de Trump ofrece así el señuelo de que el comercio transatlántico podría sustituir todo lo perdido en el caso descabellado de que Reino Unido no pudiese exportar nada al mercado comunitario tras la marcha de la UE. Las exportanciones británicas a los países de la Unión son aproximadamente dos veces y media de las que envía a Estados Unidos. La promesa del líder norteamericano choca con el efecto que la proximidad geográfica y la similitud de regulaciones tienen en el comercio. Reino Unido tiene más intercambios comerciales con Irlanda que con España o Italia. Y la economía británica tiene su mayor superávit comercial en sus balances comerciales con la economía estadounidense, un factor que la Administración de Trump intentaría corregir si mantienen las tendencias de su mandato.

4. Torra y ANC sopesan otro plan unilateral como respuesta al TS. «El juicio del Tribunal Supremo es contra el derecho de autodeterminación de Cataluña. El referéndum del 1-O y la huelga del 3-O fueron dos respuestas conjuntas de país. Ahora tenemos otro reto colosal: ver cómo respondemos al juicio». Con estas palabras, Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, adelantó, solo unos minutos antes de reunirse con los representantes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, que la administración pública autonómica se unirá a las dos entidades privadas independentistas para dar una «respuesta» conjunta a la sentencia del Tribunal Supremo que juzga a los líderes del «procés» secesionista ilegal. Poco después, Elisenda Paluzie (ANC) situaba que esta «respuesta» es una vía directa a la unilateralidad, otra vez: «La respuesta a la sentencia no puede ser solo reactiva, sino que tiene que formar parte de una estrategia para hacer la independencia. La mejor respuesta a la sentencia es hacer la independencia, pero esta vez no podemos fallar».

5. Las 13.000 víctimas del tráfico ilegal de especies que no podrán volver a casa. La sobreexplotación de las especies, que incluye el tráfico ilegal, es la segunda mayor amenaza a escala mundial para la vida salvaje, solo por detrás de la destrucción del hábitat. Se calcula que el furtivismo de elefantes, por ejemplo, podría acabar con ellos en 20 años. En el caso de los rinocerontes el tiempo se reduce a una década. Sulley tuvo la suerte de ser rescatado in extremis. «Sobreviven el 10 por ciento de las especies vivas con las que se trafica», explica Pilar Jornet, directora de AAP Primadomus. Pero el trabajo no cesa. En España, la mitad de las especies con las que se trafica son reptiles. Solo hace dos días, la Guardia Civil recuperaba 627 reptiles vivos en una operación internacional disparada por una gran demanda por parte de coleccionistas. Entre 2005 y 2012 se incautaron en España casi 41.000 especímenes Cites, es decir, protegidos por el convenio de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que incluye desde monos de hocico azul, tigres o leones, hasta cactus, loros o tortugas. De ellos, grandes cantidades correspondían a animales vivos: unos 7.800 reptiles, más de 500 monos y alrededor de 2.500 aves.

6. Nadal-Federer, la historia continúa. Es, con permiso de Novak Djokovic, el partido que el mundo del tenis siempre espera. En cuanto sale el orden de los cuadros, se mira con ilusión cuándo Rafael Nadal y Roger Federer se encontrarán en el camino. En París hacía mucho tiempo que no cruzaban golpes, desde 2011, donde el español superó al suizo por 7-5, 7-6 (3), 5-7 y 6-1 en la final. A partir de ahí, las lesiones de uno y la ausencia del otro impidieron que la Philippe Chatrier disfrutara de uno de esos capítulos que siempre han hecho única esta rivalidad. Volverá a pasar el viernes, encantados los parisinos con este duelo en el que tiene una ventaja aplastante Rafael Nadal. Nunca ha perdido contra Federer en sus cinco encuentros anteriores. Se conocen de maravilla, pero estos Rafael Nadal y Roger Federer que se miden el viernes en las semifinales de Roland Garros son los se enfrentaron antes y un poco más. «Si volvía a jugar en tierra era quizá para jugar contra Nadal. Tengo el partido», decía el suizo tras ganar a Wawrinka. Deseo cumplido.