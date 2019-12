Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 24 de diciembre

1. ABC entrevista a Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz: «Lo que quiero es que Ana Julia no salga nunca más a la calle». Muy a su pesar, Patricia Ramírez es una de las protagonistas de este 2019. Lo ha sido durante todo el año, pero muy especialmente durante la búsqueda de su niño, el pequeño Gabriel Cruz, y en los días posteriores al hallazgo del cuerpo y la detención de la asesina. El rostro de Patricia, su templanza y sus llamadas a la concordia en un momento tan doloroso han calado hondo en la sociedad española. Desde entonces, la madre de «Gabri» o «el pescaíto», sólo ha querido hablar públicamente en defensa de la memoria de su hijo. Hoy atiende a ABC porque tiene muchos miedos. El más urgente nace de una posibilidad verosímil: que Ana Julia Quezada salga a la calle antes de tiempo si la figura de la prisión permanente revisable fuera declarada inconstitucional por el TC o eliminada del Código Penal por los partidos políticos que están cerca de formar Gobierno.

2. Madrid y Barcelona se blindarán contra cinco millones de vehículos. La colocación de nuevas señales de tráfico en los accesos viarios de Barcelona era, ayer, la imagen más clara de que la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) Rondas BCN es ya una cuestión inminente. A tan solo ocho días del 1 de enero, la capital catalana ultima los detalles de un proyecto que desde entonces restringirá la circulación en una área de unos 95 kilómetros cuadrados de los vehículos que, por su elevado grado de contaminación, no disponen del distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). Las mismas etiquetas son las que servirán a Madrid para continuar con sus planes contra los coches, motos y camiones con más emisiones: desde el próximo miércoles, los vehículos sin distintivo tampoco podrán aparcar dentro de la M30.

3. La dejadez del Gobierno encarece en 500 millones el rescate de las radiales. Como si de un jeroglífico egipcio se tratase, el rescate de las autopistas de peaje quebradas se ha convertido en un enigma imposible de descifrar para el Gobierno de Pedro Sánchez. Fomento debería haber calculado en enero de 2019 el coste que tendrá para los españoles la expropiación de estas carreteras. Pero casi un año después, la estimación sigue sin llegar. Y lo que es peor, desde el Ejecutivo reconocen ya a este periódico que ni siquiera saben cuándo van a tener preparada esta previsión. Este retraso, que según el departamento dirigido por José Luis Ábalos se debe a que «el cálculo es complejo», está engordando la factura definitiva que tendrá que afrontar la Administración. Tanto los fondos acreedores de estas carreteras como el Ejecutivo reconocen que al cálculo del rescate habrá que sumar unos intereses de demora millonarios generados por la tardanza del Ministerio de Fomento en cifrar estas compensaciones.

4. Estado de emergencia en Honduras por los motines carcelarios. Al menos 36 reclusos murieron en Honduras durante dos masacres en dos cárceles diferentes el fin de semana. El viernes, perdieron la vida 18 presos y otros 16 resultaron heridos tras un tiroteo en la prisión del caribeño municipio Puerto de Tela, al noroeste del país centroamericano, de apenas 9 millones de habitantes. Luego, el domingo, murieron otras 18 personas y 10 fueron heridas en la cárcel de El Porvenir, en el céntrico departamento de Francisco Morazán. Los enfrentamientos se producen después de que el gobierno hondureño declarara el martes 17 de diciembre el estado de emergencia en las prisiones del país y pusiera al Ejército al frente del sistema penitenciario. Así, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández suspendió las labores del Instituto Nacional Penitenciario y sustituyó a esos funcionarios por las Fuerzas Armadas.

5. Crimen de Meco: la juez cree que el ADN no es suficiente para mantener en prisión al detenido. Sergio S. M. pasa las Navidades con su familia. Cuando falta menos de un mes para que se cumpla el primer aniversario del asesinato de la mejor amiga de su exnovia, Míriam Vallejo, el aún único sospechoso del conocido como crimen de Meco ya disfruta («muy contento», según ha referido) de la libertad provisional y sin fianza, como informó ABC. La causa principal del volantazo que ha dado el caso está en las muestras de ADN halladas en la víctima y el encartado, que la juez considera ahora insuficientes para mantener la prisión preventiva. Ha aplicado el principio «in dubio, pro reo», pese al criterio de la Fiscalía y a que la propia Audiencia Provincial, una instancia superior, denegó su puesta en libertad en tres meses, tras recurrir la defensa el auto de prisión. En medios policiales no entienden tampoco este cambio de criterio de su señoría.

6. La culpa de la alarmante falta de gol del Real Madrid. El Real Madrid no fichará a nadie en el mercado de invierno, salvo que una lesión obligue a una contratación de urgencia como la de Diego López hace cinco años. Zidane no solicita un ariete porque los tiene en la plantilla, el dilema es que no le caben en su esquema. ¿Para que va a contratar un rematador si Jovic lo es y tiene pocos minutos? ¿Para que va a traerse un delantero si Brahim y Mariano lo son y tampoco juegan lo que desearían? El entrenador tiene puntas, pero no se han ganado el puesto. Benzema, Vinicius, Rodrygo y Bale han hecho más méritos para ocupar un sitio en el once. «No falta gol, lo que sucede es que pagamos la excesiva juventud del equipo y especialmente de la delantera», reflexiona el cuerpo técnico. Se echa de menos el poso de la veteranía en momentos clave. Sucedió frente al Betis y el domingo ante el Athletic. Zizou lo advirtió.