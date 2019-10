Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 1 de octubre

Actualizado: 01/10/2019 07:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Hoy se cumplen dos años del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Este martes se cumplen dos años de la celebración del referéndum ilegal del 1-O, fecha en la que el independentismo alcanzó su cota más alta de movilización, confrontación con el Estado y repercusión internacional. Tras ese momento cumbre de enorme implicación ciudadana y con las imágenes de la actuación policial dando la vuelta al mundo, el secesionismo ha iniciado una larga travesía del desierto. Muchas son las diferencias que se pueden observar en Cataluña entre dos «1-O». El segundo aniversario del referéndum ilegal llega con la unidad independentista, la movilización en la calle y la proyección internacional del «procés» en sus horas más bajas. Por su parte, los Mossos d’Esquadra afrontarán la gestión del segundo aniversario del 1 de octubre y, sobre todo, la reacción ciudadana ante la sentencia del juicio del «procés» con un nuevo director y la sensación de que por parte de la Generalitat se pretende seguir usando a la Policía con intereses políticos. Los CDR han comenzado la mañana cortando calles y carreteras ante la Guardia Civil.

2. La gran empresa activa una nueva oleada de despidos y ajustes laborales. El año ya no comenzó bien. Entre finales de 2018 y el arranque de este año compañías de distintos sectores, pero sobre todo de industria y banca, diseñaron sus estrategias para adelgazar sus plantillas. Vodafone, Caixabank, Banco Santander, Vestas y Alcoa fueron algunas de las que recortaron empleo o planearon hacerlo este año como fórmula para ahorrar costes. Una vía a la que las empresas que operan en España recurrieron durante la crisis para despedir a entre 300.000 y 550.000 trabajadores al año y tratar así de sobrevivir a la recesión. Algunos de los despidos que se diseñaron a principios de ejercicio comienzan a desarrollarse ahora; otros, ya se han cerrado. El goteo de los temidos ERE no cesa, en un momento en el que la economía está sumida en una desaceleración.

3. Trump dice que habrá una «guerra civil» si el «impeachment» sale adelante. Antes incluso de que comiencen en el Capitolio las vistas orales con las que los demócratas pretenden recusar al presidente de Estados Unidos, este ya ha denunciado que es víctima de un complot de alta traición, ha propuesto el arresto de los políticos que le investigan y ha denunciado que el país se precipita peligrosamente hacia una situación similar a la guerra civil. En consecuencia, por primera vez algunos republicanos han comenzado a repudiar las acciones y palabras de Donald Trump. El presidente ha tratado de movilizar a sus aliados en el Capitolio para que se sumen a su defensa. Sin embargo, la gran mayoría de republicanos mantiene de momento un escrupuloso silencio. Los que se ven obligados a hablar se ajustan a lo que marca la legalidad más estricta.

4. China cumple 70 años haciendo frente al desafío democrático de Hong Kong. Con una gran desfile militar y civil en la plaza de Tiananmen, China celebra hoy su 70º aniversario. Siete décadas en las que ha pasado de ser una sociedad feudal a convertirse en la segunda potencia del mundo tras Estados Unidos, pero solo después de que su apertura al capitalismo a finales de los años 70 acabara con la miseria y el hambre que había traído el comunismo implantado por el «padre de la patria», Mao Zedong. Gracias al extraordinario progreso económico logrado por este «capicomunismo», en realidad un capitalismo salvaje pero controlado por el Partido Comunista, Pekín se ha ganado un lugar preferente en la comunidad internacional, que le «perdona» su autoritarismo ansiando su vasto mercado y sus inversiones en el extranjero.

5. Los colegios de Baleares impartirán clases de religión islámica a partir del próximo curso. El consejero de Educación del Gobierno balear, el socialista Martí March, y el delegado de la Comisión Islámica de España en Baleares, Mahfouz Salim Abu Mahfouz, firmaron ayer lunes 30 de septiembre un convenio de colaboración que permitirá que en el próximo curso 2020/21 se puedan impartir clases de religión islámica en un máximo de 10 centros docentes de la Comunidad sostenidos con fondos públicos. Baleares se suma así a otras autonomías españolas que ya enseñan esa materia en la actualidad. Según señaló el Govern que preside la socialista Francina Armengol el citado convenio se ha suscrito ahora con el objetivo de «articular las condiciones en las que se tiene que desarrollar la impartición de la enseñanza de la religión islámica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en aplicación del acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España».

6. Alerta de Champions para el Real Madrid en octubre. «No empezamos bien la Champions. La derrota en París fue dura, nos dolió bastante, es la verdad. Ahora estamos últimos y desde entonces hemos jugado bien defensivamente y hemos hecho las cosas bien, pero hay que seguir mejorando», aseguró Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro que jugará hoy el Real Madrid frente al Brujas. El equipo blanco no tiene margen de error tras el doloroso 3-0 en París contra el PSG que le ha hecho espabilar en Liga, y que ahora le debe obligar a hacerlo en la Champions si no quiere meterse en serios problemas en un grupo que, a priori, parecía sencillo. El partido, con horario inusual (18.55 horas) contará con las novedades deportivas de Sergio Ramos y Nacho, que no jugaron en París al estar sancionados, y se espera un once con las inclusiones de Modric y Vinicius, una vez que James y Bale se quedaron fuera de la lista.