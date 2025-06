Comparecencia de María Chivite, en directo: declaraciones tras la dimisión del número dos de PSN por ocultar que su pareja trabajó en la empresa de Santos Cerdán hoy

Sigue en directo la comparecencia de María Chivite tras la dimisión de Ramón Alzórriz, vicesecretario del PSN y portavoz de la presidencia de Navarra, por la «perdida de confianza» de la presidenta, que le habría pedido su renuncia al enterarse de que su pareja trabajaba para la empresa vinculada a la trama de Santos Cerdán.

El presidente no considera adecuado exponerse con un discurso en materia laboral en plena tormenta por el escándalo Cerdán. Informa Mariano Alonso.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que si el Gobierno foral adjudicó las obras de duplicación de los túneles de Belate «a la empresa de Santos Cerdán», la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, «tiene que dimitir». Así lo ha manifestado Ibarrola este miércoles, en declaraciones a los periodistas, tras conocerse que la UCO de la Guardia Civil encontró en el registro del domicilio de Joseba Antxon Alonso Egurrola -propietario de Servinabar- un documento que revela que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era dueño del 45% de Servinabar, una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública y una de las adjudicatarias de las obras de Belate.

El diputado socialista por Navarra Iván Cacho Isla ha tomado posesión este jueves de su escaño del Congreso que dejó vacante el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que entregó su acta el pasado lunes tras descubrirse su supuesta implicación en una trama de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas. Cacho Isla, que concurrió a las elecciones generales de 2023 como número tres de la lista por Navarra y es concejal en Ansoáin, ha perfeccionado su condición de diputado prometiendo la Constitución y entre aplausos de sus compañeros de bancada.

«Sigo defendiendo que no hay ninguna ilegalidad en ninguna adjudicación en eso me mantengo», ha afirmado.

Ha defendido así al hasta ayer su mano derecha, asegurando que no ha cometido delito, que no informó de algo relevante.

La presidenta de Navarra ha asegurado que no va a dimitir porque no ha ningún indicio de ilegalidad. "Saldremos adelante", ha asegurado.

Chivite ha asegurado que Ramón Alzórriz ha salido de los "cargos de confianza", pero no como diputado. Ha reiterado su defensa de que no ha cometido delito alguno.

Defensa de Alzórriz porque no «ha cometido ningún delito», sino que «no comunicó una información que era relevante» (en relación a que su pareja trabajaba en la trama vinculada a la trama de Santos Cerdán). Y por eso cae de un «cargo de confianza».

No dimitirá y seguirá adelante porque «no hay ningún informe que hable de ilegalidad alguna en ninguna adjudicación».

Quizá el momento más tenso de la breve comparecencia de Chivite fue ver la reacción airada de Chivite ante una pregunta que, según la presidenta, intentaba igualar y mezclar a Alzórriz con Cerdán, Ábalos y Koldo. La presidenta navarra interrumpió tajantemente: «No mezclemos, no son lo mismo».