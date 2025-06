Sánchez cancela la cita que puso como excusa para no comparecer este jueves en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene agenda pública u oficial este jueves. Algo que en principio no es ninguna anomalía, pues muchas veces sucede que el presidente no tiene actos en público, sino trabajo de despacho o encuentros discretos.

Pero la fecha ... de este 19 de junio era la que pedían todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE para la comparecencia extraordinaria del presidente sobre el escándalo que salpica al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, informa Juan Casillas. Moncloa alegó motivos de agenda para posponerla hasta el próximo 9 de julio. Pero esos motivos han desaparecido.

Noticia Relacionada Rufián ve «tocado» a Sánchez tras reunirse con él y llama a intervenir la vivienda en «el tiempo que quede» Juan Casillas El portavoz de ERC se muestra pesimista sobre la viabilidad de la legislatura y aboga por una conjura de la izquierda ante la posible llegada al poder de «los corruptos 'premium'» En concreto, el presidente iba a acudir y pronunciar un discurso en el congreso federal de Comisiones Obreras (CCOO) , algo que se ha suspendido a última hora, enviando en su lugar a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Fuentes del equipo de Moncloa explican que no consideran oportuno que el presidente pronuncie un discurso sobre materia laboral o sindical obviando el clima generado por el escándalo de mordidas que afecta a su partido, y que este mismo miércoles protagonizó una tensa sesión de control en el Congreso. Sánchez, informan las mismas fuentes, sí que tendrá contactos telefónicos internacionales ante las cumbres venideras en las próximas semanas, como la de la OTAN en La Haya, el último Consejo Europeo en Bruselas antes de las vacaciones o la cumbre del Desarrollo de la ONU que albergará Sevilla la primera semana de julio. La decisión de Moncloa de suspender a última hora su presencia este jueves en Madrid, en el cónclave del sindicato liderado por Unai Sordo, se produce después de una jornada, la de este miércoles, marcada por un severo desencuentro con los socios del Gobierno. Todos ellos descontentos por la manera en que el jefe del Ejecutivo ha afrontado hasta el momento el mayor escándalo que le salpica, y que afecta a dos de sus más estrechos colaboradores, Cerdán y el exministro José Luis Ábalos, ambos nombrados bajo su mandato como secretario general como números 3 del PSOE. Además, la comparecencia aceptada para el próximo 9 de julio no será enteramente monográfica sobre el escándalo, sino que por el contrario, y como es habitual en la Presidencia de Sánchez, mezclará varios asuntos en el pleno parlamentario. Entre ellos la información debida a la Cámara Baja sobre lo tratado en la última cumbre europea. Ante la cascada de revelaciones y reacciones al caso, Sánchez seguirá una jornada más recluido de la luz pública. El presidente ha nombrado un equipo transitorio en el PSOE hasta que el 5 de julio el Comité Federal del partido nombre a una nueva y renovada Ejecutiva, lo que incluirá el sustituto de Cerdán como secretario de Organización. El escándalo se ha cobrado este mismo miércoles la cabeza del número dos del PSOE en Navarra, Ramón Alzórriz, al destaparse que su pareja trabajaba en la empresa Servinabar, que cobraba de la trama a través de una Unión Temporal de Empresas, una UTE, con Acciona, y de la que Cerdán ha terminado siendo propietario del 45% de sus acciones.

