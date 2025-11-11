Montería y Halloween, la vida de lujo del socio de Aldama

La Audiencia Nacional investiga al empresario Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas por dirigir presuntamente una organización criminal que se habría hecho con al menos 227 millones de euros gracias a un fraude en el sector de los hidrocarburos usando como vehículo ... la operadora mayorista Villafuel. Ambos pasaron un tiempo en prisión provisional después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explotara la operación y los detuviera en octubre de 2024. Pero Aldama declaró voluntariamente y quedó en libertad el 21 de noviembre gracias a sus confesiones sobre el caso Koldo, mientras que Rivas logró salir en diciembre de 2024, antes de Navidad. Desde entonces, la vida de Claudio, al contrario que la de Aldama que no deja de realizar apariciones en medios y hasta en comparecencias ajenas (Leire sabe), ha pasado inadvertida.

La investigación contra ellos sigue abierta, pero el hecho de que tengan intervenidas sus cuentas por el magistrado Santiago Pedraz no impide que Claudio Rivas siga disfrutando de una de sus grandes pasiones: la caza. Sin ir más lejos, el pasado 1 de noviembre, habría organizado y participado en una montería celebrada en Cilleros (Cáceres) en la Finca Matasanos (la UCO considera que es de su propiedad a pesar de tenerla a nombre de un testaferro) en la que se cobraron, según fuentes presenciales, 98 jabalíes. No obstante, el propio Rivas, en conversación con ABC, negó haber participado en la misma y menos haberla organizado, señalando que ese asunto lo llevaron los actuales dueños de la finca, donde él tiene su vivienda familiar.

Expertos señalan sobre ese evento que se trató de la mayor montería vista en 30 o 40 años, que se vendieron 15 puestos (caza pasiva por el método de la espera) a 5.800 euros cada uno, y que el 'botín' fue de entre 90.000 y 100.000 euros. Entre los cochinos había un total de 25 bocas de oro, la medalla de más alto rango que se asigna a los ejemplares por el tamaño de los colmillos. En vídeos a los que tuvo acceso ABC se puede observar a Rivas deleitándose junto al resto de cazadores con el plantel -colocan los cadáveres de forma 'bonita' para luego hacerse fotos y compartirlas con los amigos- al término de la jornada de caza. Rivas, con todo, puntualiza que sólo se asomó a ver a los participantes pero que no estuvo en el lance.

Noticia Relacionada La Audiencia Nacional cita a Koldo García y a Aldama por el caso mascarillas Javier Lillo Lo hace tras recibir el último informe de la UCO sobre los contratos de Canarias

Se da la circunstancia de que, además de Claudio Rivas, en la organización de este evento cinegético habrían participado otras dos personas que también aparecen en los atestados de la UCO: Marco Antonio Martín y Felipe Romero. Ambos, según las fuentes consultadas, habrían sido los encargados de la organización de esa jornada en Cilleros a través de la sociedad Cacerías Sierra España. En conversación telefónica con Romero -con Martín no hubo forma de contactar-, éste negó también su participación en la partida, aunque dijo que estuvo de acompañamiento, y matizó que Sierra España ya no se encarga de hacer monterías. No obstante, en los comentarios en redes a un vídeo subido por el propio Romero, participantes en la montería le daban la enhorabuena por el trabajo realizado por esa empresa cinegética en Matasanos.

Rivas es uno de los principales investigados del caso Hidrocarburos Claudio Rivas es una de las dos figuras clave que investiga la Audiencia Nacional en la causa abierta por un fraude en el sector de los hidrocarburos a través de la operadora Villafuel. Según la UCO, él y Aldama idearon una operativa por la cual compraron petróleo a otros y «ficticiamente simularon su transmisión a siete empresas». Según el informe de la Agencia Tributaria esto posibilitó la elusión del 21% del IVA, de manera que la organización criminal obtendría el beneficio directo que «posteriormente, a través de distintos canales de blanqueo, pondrían a su disposición para su disfrute». La UCO apunta a sociedades en Portugal, Colombia y China que serían receptoras de fondos, y añade que ya se han dado retornos de cantidades a España.

Según el atestado de la UCO de 10 de octubre de 2024, Romero fue comercial de la empresa Have Got Time, sociedad de la también investigada en esta trama Carmen Pano, quien sostiene que llevó bolsas con dinero (90.000 euros) a la sede del PSOE en Ferraz en 2020 por orden de Víctor de Aldama. La Benemérita señala que Romero percibió retribuciones de esa mercantil durante 2021 y 2022.

Para liar más la madeja, cabe recordar que Have Got Time fue la empresa que firmó con el exministro José Luis Ábalos un contrato de alquiler con opción a compra del chalé ubicado en la localidad gaditana de La Alcaidesa por el que se comprometía a pagar una renta mensual de 2.500 euros durante cinco años. La UCO sospecha que ese chalé era en realidad dádiva de la trama al ministro, pero esa es otra historia (o no).

Cornamentas y baile

Tanto Romero como Martín aparecen además vinculados por «derivas de capital» de 7.293 euros y 24.534 euros respectivamente desde la empresa suministradora Espaeventos, una de las mercantiles de las que presuntamente se sirvió la trama «para la elusión del pago del 21 por ciento de IVA», según la UCO.

Pero ese fin de semana no solo se pegaron tiros en Matasanos, otro vídeo al que también tuvo acceso ABC muestra cómo en la noche del 31 de octubre, Claudio Rivas, su mujer Stella Duarte, y una veintena de invitados disfrutaron de una fiesta de Halloween en esa misma finca -donde fuentes consultadas aseguran que el empresario se ha construido una casa-. Entre cornamentas, trofeos de caza, mobiliario importado de casas de subastas de Inglaterra, y una chimenea de grandes proporciones, un coro se afanaba por entonar. Rivas, disfrazado de presidiario, como si de uno de los Hermanos Dalton se tratara, bailaba alegremente.