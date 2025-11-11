Montería y Halloween, la vida de lujo del socio de Aldama

Suscribete a
Claudio Riivas, segundo a la derecha, observa los ejemplares cazados en la montería del 1 de noviembre Imagen: ABC
Javier Lillo

Madrid

La Audiencia Nacional investiga al empresario Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas por dirigir presuntamente una organización criminal que se habría hecho con al menos 227 millones de euros gracias a un fraude en el sector de los hidrocarburos usando como vehículo ... la operadora mayorista Villafuel. Ambos pasaron un tiempo en prisión provisional después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explotara la operación y los detuviera en octubre de 2024. Pero Aldama declaró voluntariamente y quedó en libertad el 21 de noviembre gracias a sus confesiones sobre el caso Koldo, mientras que Rivas logró salir en diciembre de 2024, antes de Navidad. Desde entonces, la vida de Claudio, al contrario que la de Aldama que no deja de realizar apariciones en medios y hasta en comparecencias ajenas (Leire sabe), ha pasado inadvertida.

