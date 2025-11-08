Suscribete a
ABC Premium

Las bolsas con dinero de Camen Pano decidirán la imputación del PSOE

El testimonio de la empresaria será clave para que las acusaciones populares pidan investigar al partido y el posible registro de su sede

La Audiencia Nacional cita a Koldo García y a Aldama por el caso mascarillas

La empresaria Carmen Pano compareció en octubre en el Senado
La empresaria Carmen Pano compareció en octubre en el Senado Tania sieira
Javier Lillo

Javier Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No fueron más que un par de párrafos en una providencia emitida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Parecía algo de mero trámite. Sin embargo, fue suficiente para que saltaran todas las alarmas en las sedes de las acusaciones populares que 'viven' ... por y para el caso Koldo. Si el jueves se acordaba la apertura de una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados por el PSOE tanto al exministro José Luis Ábalos como a su exasesor Koldo García, ayer comenzaban las segundas y terceras lecturas de la decisión y se apuntaba ya, por diversas fuentes jurídicas consultadas por ABC, a que el asunto puede escalar y afectar de lleno en el medio plazo al partido que dirige el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app