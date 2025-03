Mila Cívico: «Nos quieren aniquilar o exterminar de Cataluña»

La delegación de competencias en materia de inmigración en Cataluña pactada entre PSOE y Junts ha provocado indignación entre los guardias civiles destinados en Cataluña. La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en la Benemérita, confiesa que el anuncio fue recibido por la ... prensa sin que Marlaska, ministro del Interior, ni ningún trabajador del Ministerio les comunicará la noticia. Mila Cívico, portavoz de Jucil, desde la Residencia Colegio Infanta María Teresa de la Guardia Civil en Madrid, recibe a ABC para analizar la situación a la que se enfrentarán los agentes en Cataluña si se aprueba el traspaso de competencias.

- ¿Cómo ha sentado a los guardias civiles en Cataluña la noticia de la cesión de competencias?

- Es un tema que se venía escuchando y, como no es la primera competencia que nos quieren quitar -porque ya nos han eliminado algunas otras-, no ha sentado bien, lógicamente. La gente está frustrada, indignada, porque lo único que ve es otra cesión más en esta comunidad y que la Guardia Civil se ve abocada a su desaparición en Cataluña. Eso es exactamente lo que pensamos. ¿Qué cómo nos sentimos? Pues muy mal, imagínate. Tenemos una mezcla de sentimientos compleja, de abandono, frustración e indignación. Estamos bastante mal precisamente por eso, porque vemos que nos quieren aniquilar, que nos quieren exterminar de allí, de Cataluña… Nos quieren echar de nuestra tierra.

- ¿Cómo va a afectar a la Benemérita esta posible cesión de competencias?

- En cuestión de efectivos nos va a afectar. Sí o sí nos afectará, pero es que sobre todo a quien va a afectar, y a nadie se le tiene que olvidar, es al ciudadano, porque van a poner al frente de unas funciones a una Policía inexperta. Eso es lo que tiene que pensar tanto el Gobierno como el Govern, como lo tiene que pensar el mismo ciudadano, que van a tener al frente a una policía que va a ser la policía catalana, pero sin la preparación ni la formación específica de esas funciones que hay que desarrollar. A nosotros operativamente mal, pero es que al ciudadano peor. En cuestión de seguridad, a mejor no va a ir...

- ¿Ha habido algún tipo de contacto por parte de Marlaska o del Ministerio del Interior a las asociaciones?

- No. Nosotros solicitamos precisamente su comparecencia en el Consejo de la Guardia Civil, del que él mismo es presidente, para que nos explicara de primera mano el porqué de sus declaraciones en septiembre del año pasado, y la razón de esta decisión actual que contradice aquellas palabras. Todo esto es una estrategia nueva, en vista de que, con el procés, por la fuerza, no consiguieron esa ansiada independencia. Esto es una táctica nueva para conseguir que los Mossos d’Esquadra se conviertan en una Policía integral y, repito, echarnos, echar a la representación española que hay ahora mismo en Cataluña, esto es, nosotros, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

- Acerca de la falta de personal, ¿cómo cree que se va a solucionar este problema?

- A veces da la sensación de que incluso no es que vaya a desaparecer la Guardia Civil de Cataluña, sino que nos van a dejar morir en toda España. Porque si no hay personal suficiente… Un ejemplo: a raíz de este acuerdo dijeron que iban a inyectar con 17.000 millones a los Mossos d'Esquadra y que iban a aumentar su plantilla hasta 26.800 agentes antes del 2030. Casi 27.000 agentes de Mossos para solamente una región. Nosotros estamos haciendo las mismas funciones con 6.000 agentes, entre Policía Nacional y Guardia Civil. Los guardias civiles, en la escala de cabos y guardias pueden continuar hasta los 65. ¿Qué es lo que pasa? Que el que tenga problemas económicos, el que no quiera perder cerca de mínimos 700 euros mensuales, va a continuar trabajando. Y nuestra plantilla va a ser cada vez más anciana. Y nos vamos a encontrar con guardias civiles mayores en la calle para hacer frente a la delincuencia de hoy en día.

- ¿Cómo valoran la gestión de Marlaska desde que llegó al ministerio hace casi siete años?

- Jucil considera que la gestión que tiene, al menos en lo que respecta a la Guardia Civil, no es buena. Tenemos una plantilla escasa. Se ha solicitado en incontables ocasiones que se aumente el número de efectivos. Actualmente contamos con un déficit de 17.000 agentes en toda España, que en pocos años va a aumentar posiblemente a 25.000 por la jubilación de las generaciones que entraron en los años 90. Hemos solicitado las pistolas taser en repetidas ocasiones, pero las tienen solamente ciertas unidades de élite de la Guardia Civil, y en alguna compañía un poco conflictiva, pero la gente no está formada. Hemos solicitado también cámaras unipersonales, no solamente por nuestra seguridad, sino también por la seguridad del ciudadano. Tampoco nos dotan de ese tipo de material. No hay chalecos antibalas para todo el mundo... Entonces, como comprenderás, su gestión nos resulta francamente mejorable.

- ¿Qué medidas o iniciativas van a tomar ante esta situación del traspaso de competencias?

- Desde Jucil, como asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil, estamos haciendo ya todo lo que está en nuestras manos, pero dependiendo de cómo se materialice esta decisión, si es que llega a materializarse, que esperemos que no, llevaremos a cabo las acciones judiciales pertinentes, para llevarlo al Tribunal Supremo y si es necesario al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.