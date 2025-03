Marruecos desafía de nuevo al Gobierno y advierte de que no tiene fronteras terrestres con España Rabat intenta rectificar y recuerda la declaración conjunta con España, donde ambos países reconocen límites comunes

La relación diplomática entre España y Marruecos sigue siendo tan frágil que cualquier información que pueda hacer temblar los renovados cimientos sobre los que ambos estados construyen una «nueva etapa inédita» en sus relaciones -«sobre la base de la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos», en palabras del Rey Mohamed VI tras cerrarse la crisis provocada por la hospitalización del líder del Frente Polisario en España- levanta recelos entre ambos gobiernos. Así ocurrió este jueves, cuando una información de la agencia Europa Press forzó a Pedro Sánchez a tener que afirmar con contundencia en el Congreso de los Diputados que «Ceuta y Melilla son España».

El presidente del Gobierno respondía así a la polémica suscitada al publicarse una carta remitida por el Gobierno de Marruecos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 9 de septiembre. La misiva respondía a las aclaraciones que se le habían pedido por el «uso excesivo y letal de la fuerza» contra migrantes de origen africano en los sucesos en la valla fronteriza de Melilla el 24 de junio. En este documento el país vecino afirmaba que «Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España».

El Ejecutivo de Rabat indicaba en la carta que es «inexacto» referirse a «la línea de separación entre Marruecos y Melilla» como «frontera hispano-marroquí», puesto que «el Reino de Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España y Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este motivo, no se puede hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso».

Poco después de la respuesta de Sánchez, un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí recordaba la posición de su gobierno respecto a este asunto, en una declaraciones que suponía un intento de rectificación. Así, el portavoz se remitía a la declaración conjunta firmada entre España y Marruecos el 7 de abril (con la que se intentaba cerrar la crisis por la hospitalización de Brahim Gali), donde ambos países reconocen que comparten «fronteras terrestres». En este documento, además, se anunció que «la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías» se restablecería «de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo».

Estas palabras se debían traducir, según afirmó Sánchez en su momento desde Rabat, en la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada por Marruecos de forma unilateral en 2018, y la apertura de una nueva en Ceuta, donde no existía hasta la fecha.

Abrir aduanas en enero

La carta de Marruecos a la ONU se envió 12 días antes de que los ministros de Exteriores de España y Marruecos, José Manuel Albares y Naser Bourita, mantuvieran una reunión bilateral en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Tras el encuentro, que se produjo el 21 de septiembre, Albares y Bourita anunciaron la intención de los dos gobiernos de abrir las aduanas durante el próximo mes de enero.

En cuanto a los acontecimientos del 24 de junio, en la carta enviada a la ONU, Marruecos denuncia la difusión de «informaciones falsas» respecto a lo sucedido, sostiene que los inmigrantes estaban organizados y tenían en muchos casos formación militar y denuncia la «violencia inusitada» con la que actuaron. Por lo que se refiere a la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, recalca que los efectivos «estaban equipados exclusivamente con material de mantenimiento del orden sin ningún arma de fuego letal y no se hizo ningún disparo» y actuaron «en el respeto absoluto del principio de necesidad y de proporcionalidad en el uso de la fuerza».

«Marruecos no tiene responsabilidad en las devoluciones en caliente» sino que «es responsabilidad de las autoridades españolas»

Marruecos afirma también que en los acontecimientos del 24 de junio los fallecidos fueron 23 y no 37 como cifraban diversas ONG, y que las autopsias confirman que murieron por asfixia en la avalancha y no por arma de fuego. Deja claro además que «Marruecos no tiene ninguna responsabilidad en las devoluciones de inmigrantes en caliente» sino que «es la responsabilidad de las autoridades españolas».

Una fecha inquietante

El Ministerio de Exteriores español quiso cerrar la polémica remitiéndose a las declaraciones de Sánchez sobre que Ceuta y Melilla son España. Mientras, desde el lado marroquí otra fuente cercana a su gobierno incidía en que desde Rabat se cumple «punto por punto» la declaración conjunta firmada el 7 de abril. Una rubrica que para que se produjera requirió que el Gobierno de Pedro Sánchez cambiase la postura histórica de España respecto a la soberanía sobre el Sahara Occidental.

Pero, lo más inquietante de todo este asunto es que la carta de Marruecos a la ONU se envió hace algo más de un mes, cuando se suponía que las relaciones diplomáticas estaban más que reestablecidas. «Todos tenemos claro que Ceuta y Melilla son España y que hay unas fronteras perfectamente delimitadas», añade otra fuente. Solo el tiempo dirá si esta nueva era en las relaciones ha terminado definitivamente con la pretensión de Marruecos respecto a Ceuta y Melilla.

