Marlaska y sus socios se alían para culpar al PP de la gestión de los incendios

Tercera comparecencia en tres días en el Senado donde los ministros socialistas han rendido cuentas acerca de sus actuaciones con la ola de incendios.

El pasado martes, Margarita Robles, ministra de Defensa; el miércoles, Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica; y este jueves, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. En esta última comparecencia, al igual que en las anteriores, el Gobierno ha criticado al PP por «querer fabricar una versión distorsionada de la realidad», un ideario repetido en varias ocasiones por todos los dirigentes socialistas durante la emergencia de incendios.

El ministro del Interior ha comenzado su comparecencia mostrando su desacuerdo por la citación en la Cámara Baja a los ministros por parte del PP. «No puedo estar de acuerdo con la utilización partidista del Senado para servir con los intereses de un partido de acoso y derribo del Gobierno», ha comentado, recordando que se vio «con la dana y se vuelve a ver con los incendios».

Tras esto, ha recordado a los senadores populares los trámites que las comunidades autónomas han realizado para solicitar más medios contra los incendios. A pesar de no activar el nivel tres de emergencia, Marlaska ha enumerado todos los medios que han organizado y desplegado desde su ministerio.

«Se han movilizado los medios disponibles del Miteco y se han solicitado mas de 40 activaciones de la UME, ha comentado, añadiendo que este ha sido «el mayor numero de activaciones de la UME en un periodo similar. Siempre a petición de la comunidades autónomas».

Ha agradecido también los «ofrecimientos» de las comunidades autónomas y el apoyo de los países europeos, que comenzaron a trabajar en España el 14 de agosto, fecha en la que los «fecha en la que los aviones franceses ya estaban operando en Galicia».

«Lo que hemos hecho ha sido trabajar con previsión», ha sentenciado, recordando que «dicen que el Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias no existe y resulta que ha estado funcionando perfectamente, tanto para medios estatales como autonómicos, sin que ninguna comunidad autónoma oferente haya puesto objeciones».

Pacto de Estado

Los turnos de palabra de los grupos parlamentarios han comenzado con la senadora de Vox, que ha recordado los acuerdos en Europa entre PP y PSOE. Posteriormente, ha comentado al Gobierno que el «pacto de Estado no soluciona nada» y, acerca de las inversiones económicas a Marruecos y las ayudas que todavía no llegan a los afectados por la dana o el volcán de La Palma, que «el dinero, primero para los españoles«.

Los socios habituales de los socialistas han aprovechado sus turnos de palabra para agradecer a Marlaska por la comparecencia y su actuación al frente de la emergencia. Carla Delgado, la más crítica con el PP, ha llegado a tildar a los populares de «pirómanos de la democracia, hooligans de la política», además de describirles como «negacionistas».

Desde el PNV han recordado a los de Núñez Feijóo que «es obligación de las comunidades autónomas la gestión forestal, tienen la obligación» y que «han dejado entrar al elefante» por las «políticas negacionistas de Vox». La senadora de BNG, que esta mañana no ha sufrido de «dolor de oídos por escuchar Orense» como el pasado miércoles, ha tildado a los populares de «negligentes».

ERC ha considerado que los populares no trabajan por la prevención porque «lo fían todo a la divina providencia». El PSOE, sin sorpresas, ha agradecido a Marlaska su comparecencia y su trabajo al frente del ministerio.

Junts, por su parte, ha sido algo más critico con los socialistas: «siempre le acaban temblando las piernas, tienen miedo a hacer cambios profundos», ha comentado el senador Eduardo Pujol.

Tras esto, el PP, en su turno de palabra, ha lanzado la exclusiva del día: el UCOMA del Seprona «no cuenta con ningún grupo específico para combatir los incendios». «Lo que usted no nos ha contado, y los españoles quizá no sepan es que el SEPRONA cuenta con una unidad central operativa al modo de la UCO que se denomina UCOMA», ha comentado, desvelando que esta unidad «no cuenta con ningún grupo específico para combatir los incendios como por ejemplo si sucede con la UCO que si tiene un grupo especifico para combatir la delincuencia organizada o el blanqueo de capitales.

«Tras esto, el senador Santamaría ha realizado varias preguntas a Marlaska que no han obtenido respuesta: «¿Por qué no les dota de los maletines que si gestionan los equipos de investigación? ¿Por qué no les compra maletines para que puedan hacer mejor su trabajo? ¿Por qué hay solo una patrulla por compañía? ¿Por qué no crea mas patrullas en aquellas zonas donde hay mas riesgos de que se produzcan incendios? ¿Porqué no amplía el número de efectivos que las forman y que hoy son también de tres o cuatro personas?».

«Todavía quedan 12 incendios»

La respuesta de Marlaska acerca de las informaciones del PP ha sido considerarla como «bulos» o «desinformación». Ha recordado «que todavía hay 12 incendios forestales» y que no «van a entrar en la confrontación política», algo que si sucedió con ministros como Óscar Puente mediante sus redes sociales o Margarita Robles el pasado martes.

De nuevo, como ya hecho durante toda la cita en el Senado, ha sacado pecho de que «desde el minuto 1, el Gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas los medios que habían requerido y que desde el 13 de agosto los aviones franceses estaban trabajando en Galicia».

La ronda final de respuestas de los grupos parlamentarios comenzó de la misma manera que la primera: Vox afeando la propuesta de pacto de Estado, los socios alineados con los socialistas y agradeciendo al ministro y el PP pidiendo nuevas respuestas sobre las actuaciones del Gobierno. Marlaska, ante esto, ha recordado las competencias de las autonomías en los incendios y ha comentado que el Gobierno «incrementa más del 50% el presupuesto» en prevención frente a las comunidades.