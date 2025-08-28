Torres amenaza con acudir a la Fiscalía si las comunidades no aceptan el reparto de menores migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado de lo más contundente contra la actitud que están teniendo las comunidades autónomas gobernadas por el PP ante la acogida, que Torres llama «solidaridad obligatoria». Al ministro, «no le cabe en la cabeza que los presidentes no vayan a cumplir la ley».

Ante la posible disyuntiva de que decidan negarse, el ministro ha recordado que «se trasladará a la Fiscalía, con los cuerpos y seguridad del Estado», aunque está seguro de que «no se tendrá que llegar a esa situación». En sus palabras: «Si una comunidad no lo asume, la Fiscalía de Menores hace que se cumpla la ley».

Torres también ha «lamentado el error histórico que está cometiendo el PP», porque recuerda que la reforma del artículo 35 de la Constitución no establece ningún tipo de «prioridad ni de beneficio», sino que se trata de una actualización «justa», que proporciona un reparto de menores proporcional según la población de cada territorio.

Durante una entrevista en Las Mañanas de RNE, ha apelado a la conciencia de cada uno al conocerse la noticia de que la Comunidad de Madrid va a cerrar el centro de acogida de menores migrantes situado en Pozuelo de Alarcón, creado para acoger a los menores refugiados procedentes de Ucrania. Torres ha recordado que «estos niños africanos también están huyendo de situaciones muy difíciles» y que «no entiende la diferencia».

El ministro ha anunciado que se van a producir nuevos repartos de 30 y 40 menores. Tal y como hizo ayer en referencia a la gestión de los incendios, ha continuado con los reproches hacia la oposición y ha vuelto a recalcar la importancia de «primero gestionar los incendios y luego ya habrá tiempo para depurar responsabilidades».

«No tengo nada que esconder»

Ante la posibilidad de un nuevo informe de la UCO que le pueda señalar, ha afirmado que «no tiene nada que esconder» y que el PSOE es un partido compuesto por «gente buena», aunque «eso no quiere decir que no pueda haber gente que lo corrompa».

De la mano de los Presupuestos Generales del Estado, y ante las acusaciones de estrategia que planteó ayer la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho que el plan del Gobierno es sacarlos adelante, que camina «con pasos firmes» y ha invitado a ver cómo España «se ha convertido en la locomotora económica de Europa».