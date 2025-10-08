Mariscal, el diputado veterano del PP que salva una votación clave del Gobierno

La ausencia de Guillermo Mariscal Anaya, diputado del PP por Las Palmas y secretario tercero de la Mesa en el Congreso, ha allanado el camino al Gobierno para aprobar la Ley de Movilidad Sostenible, una de las más importantes de la legislatura y de ... la que depende un desembolso global de 10.000 millones de fondos europeos. Para Moncloa salvar esta votación era esencial, a pesar de que todas las miradas estaban puestas en el embargo de armas a Israel.

La posición dubitativa de Podemos ha pasado a un segundo plano gracias a la ausencia de Mariscal, uno de los puntales del grupo parlamentario del PP y que tiene la confianza de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado (secretario general) y Ester Muñoz (actual portavoz en el Congreso).

Mariscal tiene 20 años de trayectoria de diputado. Entró en el Congreso en 2005 y ha sido reelegido de forma ininterrumpida. Ostentó el cargo de secretario general del grupo parlamentario con Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz, en la etapa de Pablo Casado.

Su posición en la Mesa le confiere un papel clave en muchas negociaciones del PP en el Congreso, tiene interlocución directa con la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y también con otros grupos parlamentarios como Junts.