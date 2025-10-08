Suscribete a
Mariscal, el diputado veterano del PP que salva una votación clave del Gobierno

En el Congreso desde 2005, es uno de los puntales del grupo parlamentario del PP y tiene la confianza de Alberto Núñez Feijóo

La ausencia de un diputado del PP asegura la ley de movilidad que amenazaba Podemos

Guillermo Mariscal interviene, en julio, en el Congreso
Guillermo Mariscal interviene, en julio, en el Congreso ángel de antonio
Paloma Esteban

La ausencia de Guillermo Mariscal Anaya, diputado del PP por Las Palmas y secretario tercero de la Mesa en el Congreso, ha allanado el camino al Gobierno para aprobar la Ley de Movilidad Sostenible, una de las más importantes de la legislatura y de ... la que depende un desembolso global de 10.000 millones de fondos europeos. Para Moncloa salvar esta votación era esencial, a pesar de que todas las miradas estaban puestas en el embargo de armas a Israel.

