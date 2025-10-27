Mañueco y Moreno, antes repetir elecciones que gobernar con Vox

El tablero electoral autonómico se mueve y puede dar un vuelco a la legislatura nacional. Extremadura mira a las urnas y Aragón sigue los mismos pasos. Pero en 2026 hay dos citas marcadas en el calendario, ya ineludibles, y que están llamadas a marcar ... el camino de la política española. Los resultados que arrojen Castilla y León y Andalucía, donde salvo sorpresa el PP ganará con holgura, y la gestión aritmética que los presidentes de estas comunidades hagan pueden ser determinantes. Ya ocurrió en 2023, cuando los acuerdos regionales con Vox impactaron de lleno en las opciones de Alberto Núñez Feijóo para llegar a la Moncloa. Y las frustraron.

Según confirman fuentes próximas a los dos presidentes, tanto Alfonso Fernández Mañueco como Juanma Moreno en Andalucía, están decididos a no gobernar en coalición con Vox. Si necesitan los votos del partido de Santiago Abascal para resultar investidos, en el círculo de confianza de ambos dirigentes aseguran estar dispuestos a llegar «hasta el final», «hasta las últimas consecuencia» antes de incluir a miembros de Vox en sus respectivos gobiernos.

Castilla y León es, de momento, la primera autonomía que se someterá al escrutinio ciudadano en el mes de marzo. Más adelante se verá si alguna otra concurre en la misma fecha. Mañueco aspira a una mayoría contundente que, en el fondo, también necesita Feijóo para dar un doble golpe en la mesa. Por un lado, dejar claro que el tiempo de Pedro Sánchez se ha terminado y, por otro lado, frenar el auge de Vox. Como mínimo, según dicen distintos dirigentes populares, «demostrar que las encuestas lo están inflando».

En Andalucía —donde también Juanma Moreno sopesaba un adelanto electoral hasta el estallido de la profunda crisis sanitaria y los cribados del cáncer de mama— el PP todavía cree tener opciones de revalidar la mayoría absoluta. Con todo, distintas fuentes reconocen que este escenario se complica cada vez más. Como publicó ABC, incluso antes de que saltara la polémica que afecta a 2.000 mujeres andaluzas, la Junta ya reconocía dudas sobre si podría conseguirlo. Vox está muy fuerte en esa comunidad, como lo está en el resto de España. Y eso puede complicar algunos escaños en varias provincias. Fuentes de la Junta reconocen además que Vox ha conseguido por primera vez un «punto de transversalidad» que le permite captar el voto de distintas capas de la sociedad, también a electores que siempre han votado a la izquierda en esa comunidad autónoma.

En todo caso, la realidad es que las relaciones con Vox se han deteriorado mucho en los dos casos y eso complica enormemente la capacidad de entendimiento a futuro.

Relaciones complicadas

En Castilla y León el gobierno de coalición fue un fracaso y aunque el partido de Abascal abandonó de golpe los ejecutivos de los que formaba parte en verano de 2024, solo un año después de haberlos constituido, la crisis era mucho mayor en la comunidad que encabeza Mañueco. De hecho, ya se habían producido episodios que estuvieron cerca de la ruptura. El presidente castellano y leonés fue también el primero en pactar con Vox, en las elecciones a las que acudió en solitario en 2022. Entonces, Mañueco sufrió el estigma de haber abierto esta puerta por la que siguieron entrando muchos de sus compañeros de filas.

En el PP de Castilla y León consideran que debe ser Vox «el que se retrate» llegado el caso y demostrar si dejará gobernar al PP aunque tengan que llegar a acuerdos puntuales sin entrar en el gobierno, o si está dispuesto a impedir que Mañueco vuelva a ser presidente. En ese extremo, las mismas fuentes se inclinan por llegar a la repetición electoral si hace falta.

Y en esa creencia no están solos los dirigentes autonómicos. Distintos cargos de la cúpula popular y otros presidentes regionales comparten la misma idea: creen que ha llegado la hora de evidenciar a Vox y, siguiendo la estela que el propio Feijóo marcó en el congreso nacional apostando por acuerdos puntuales sin incluir a Abascal y los suyos en su futuro gobierno, las comunidades deben hacer exactamente lo mismo.

La gestión de los pactos puede cambiarlo todo Ya ocurrió en 2023 y podría volver a pasar. En el PP tienen en la cabeza que la gestión artimética que dejen los resultados de estas dos comunidades puede tener efectos en lo que venga después. Mañueco afrontó muchas crisis con Vox antes de la ruptura y Moreno no tiene ninguna sintonía. Otros dirigentes nacionales comparten esta tesis y creen que hace falta llevar hasta el final una propuesta del PP en solitario. Recuerdan también el discurso de Feijóo en su congreso nacional: pactos puntuales con los de Abascal, pero un gobierno que solo tenga siglas populares.

En el caso de Juanma Moreno, si el PP andaluz no llega a la mayoría absoluta el objetivo será el mismo: ir a una investidura en solitario, con un programa de gobierno y un proyecto político, y forzar a Vox a posicionarse.

La falta de entendimiento entre las dos formaciones políticas ha avanzado a pasos agigantados. En Andalucía en el núcleo duro de Moreno insisten en señalar la posición que está tomando Vox en la crisis sanitaria de los cribados, con Abascal volcado y visitando la comunidad para pedir abiertamente la dimisión del presidente. «Es imposible que haya un acuerdo con una fuerza política que está alineada con lo que pide la izquierda. ¿Cómo va a pensar Moreno en gobernar con ellos? El presidente, llegado el caso, irá a su investidura, explicará lo que quiera hacer y que Vox vote lo que considere», dicen en su entorno más próximo.

La posibilidad -cada vez más clara- de que Extremadura vaya a las urnas -y también podría ser el caso de Aragón- reside en la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos de 2026. En el PP están convencidos de que el partido de Abascal ya solo actúa con fines electoralistas, mirando sobre todo las encuestas nacionales, y están dispuestos, denuncian, a «condenar» a los territorios a la inestabilidad con ese fin. Advierten de «la pinza» de la que tanto habla Feijóo por su interés común con el PSOE para «hacerle la vida imposible» a su partido.