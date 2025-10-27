Suscribete a
Mañueco y Moreno, antes repetir elecciones que gobernar con Vox

Castilla y León y Andalucía coinciden en llegar «hasta el final» y que los de Abascal «se retraten»

El gesto de Alemania con Sánchez para reabrir la oficialidad del catalán en la UE desconcierta a Feijóo

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, junto a Juanma Moreno, líder del Ejecutivo andaluz
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, junto a Juanma Moreno, líder del Ejecutivo andaluz
Paloma Esteban

El tablero electoral autonómico se mueve y puede dar un vuelco a la legislatura nacional. Extremadura mira a las urnas y Aragón sigue los mismos pasos. Pero en 2026 hay dos citas marcadas en el calendario, ya ineludibles, y que están llamadas a marcar ... el camino de la política española. Los resultados que arrojen Castilla y León y Andalucía, donde salvo sorpresa el PP ganará con holgura, y la gestión aritmética que los presidentes de estas comunidades hagan pueden ser determinantes. Ya ocurrió en 2023, cuando los acuerdos regionales con Vox impactaron de lleno en las opciones de Alberto Núñez Feijóo para llegar a la Moncloa. Y las frustraron.

