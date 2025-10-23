Suscribete a
Los presupuestos, el nudo gordiano en Aragón y Extremadura

Las acusaciones cruzadas entre PP y Vox ha provocado un bloqueo crítico

La situación en Extremadura y Aragón acerca el adelanto electoral

Jorge Azcón, presidente de Aragón, junto al popular Elías Bendodo
Jorge Azcón, presidente de Aragón, junto al popular Elías Bendodo efe

Érika Montañés y Adrián García Durán

Zaragoza

«Con Vox nunca se sabe». Así describía este miércoles Jorge Azcón, presidente de Aragón, la situación con los presupuestos autonómicos. La tensión entre PP y Vox se ha convertido en un elemento estructural tanto en Aragón como en Extremadura, donde las desavenencias políticas ... son ya parte del paisaje institucional. Los desencuentros en las negociaciones presupuestarias se multiplican, las posiciones se endurecen y el clima entre socios de gobierno atraviesa su peor momento desde que compartieron Ejecutivo.

