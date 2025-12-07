Suscribete a
Las tarifas del taxi en Madrid subirán un 2,36% en 2026

La subida de precios, el coste de las licencias y la necesidad de ofrecer un servicio con un precio equilibrado han provocado el incremento

La Comunidad de Madrid frena 9.000 licencias de VTC en una disputa con Cabify

Taxis frente al intercambiador de Avenida de América
Taxis frente al intercambiador de Avenida de América ISABEL PERMUY
A. Ould

Las tarifas del taxi en la ciudad de Madrid subirán un 2,36% en próximo 1 de enero después de que la Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ayuntamiento de Madrid, aprobara su actualización para ... el próximo año. Para fijar la tabla de tarifas, se ha tenido en consideración la evolución de los índices de precios, la mejora de la calidad del servicio del taxi, el importe que supone para los titulares de las licencias y la necesidad de ofrecer a los ciudadanos un servicio con un coste equilibrado. Pese a todo, inciden, se trata de un inferior al Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre de 2025 que se sitúa en el 3%.

