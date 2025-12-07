Las tarifas del taxi en Madrid subirán un 2,36% en 2026

Las tarifas del taxi en la ciudad de Madrid subirán un 2,36% en próximo 1 de enero después de que la Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ayuntamiento de Madrid, aprobara su actualización para ... el próximo año. Para fijar la tabla de tarifas, se ha tenido en consideración la evolución de los índices de precios, la mejora de la calidad del servicio del taxi, el importe que supone para los titulares de las licencias y la necesidad de ofrecer a los ciudadanos un servicio con un coste equilibrado. Pese a todo, inciden, se trata de un inferior al Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre de 2025 que se sitúa en el 3%.

Esta iniciativa ha sido consultada con las asociaciones representativas del sector del taxi, como la Federación Profesional del Taxi, Asociación Gremial de Autotaxi y Asociación Madrileña del Taxi. Así, la tarifa 1, que se aplica los días laborables de lunes a viernes de 7 a 21 horas, mantiene el precio de inicio del servicio; el valor kilométrico pasa de 1,35 a 1,40 euros y el de horario pasa de 26,50 a 27 euros. En el caso de la tarifa 2, la que se extiende todos los días de 21 a 7 horas y sábados, domingos y festivos de 7 a 21 horas, mantiene el coste de inicio del servicio; el precio kilométrico pasa de 1,50 a 1,60 euros y el de horario pasa de 28,50 a 29 euros.

Por otro lado, la tarifa 3, que se refiere a la carrera mínima del aeropuerto, no cambia, salvo el precio horario, que se actualizan conforme a las tarifas 1 y 2. Esta es la que está en vigor las 24 horas de todos los días del año para los servicios con origen en los puntos de parada de las terminales de pasajeros del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y destino en el exterior de la M-30 con recorrido inferior a nueve kilómetros. Una vez superados (o tiempo inicial equivalente), el taxímetro continuará contabilizando en la tarifa que le corresponda. La carrera mínima del aeropuerto no se aplicará en los servicios precontratados.

En la tarifa fija del aeropuerto, la 4, se mantiene el precio del servicio. Esta es la que aplica las 24 horas de todos los días del año para los servicios con origen o destino en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y destino u origen en el área interior de la M-30. En este caso, no admite la suma de ningún suplemento ni de la cuantía fijada para los servicios precontratados.

Con respecto a la tarifa 7, que se ejecuta las 24 horas de todos los días del año para los servicios con recorrido inferior a 1.450 metros, superados (o tiempo inicial equivalente), el taxímetro continuará contabilizando en la tarifa que le corresponda. Se actualiza el precio de inicio del servicio de 7,50 euros a 8 euros, que no se actualizaba desde 2019, y los precios kilométricos y el horario se actualizan conforme a las tarifas 1 y 2. Por otra parte, el suplemento de los viajes en los días 24 y 31 de diciembre que finalicen entre las 21 horas de esos días y las 7 horas del día siguiente pasa de 6,70 euros a 7 euros. Este precio no se ha modificado desde hace más de 15 años.