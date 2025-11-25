Suscribete a
ABC Premium

La Comunidad de Madrid frena 9.000 licencias de VTC por una disputa con Cabify

El Gobierno regional apela a inconsistencias como presentar vehículos sin papeles o matriculados en otras regiones para retener los permisos

La empresa entiende que todas esas autorizaciones están «vivas» y confía en activarlas en los próximos años

Varias VTC deambulan por las inmediaciones de la estación de Atocha
Varias VTC deambulan por las inmediaciones de la estación de Atocha de san Bernardo
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene congeladas cerca de 9.000 autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) que se concedieron en su día a Cabify, a raíz de una sentencia judicial, por lo que entiende como inconsistencias e irregularidades ... en la acreditación de los requisitos regulatorios que le permitirían empezar a operar esas licencias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app