La Comunidad de Madrid frena 9.000 licencias de VTC por una disputa con Cabify

El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene congeladas cerca de 9.000 autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) que se concedieron en su día a Cabify, a raíz de una sentencia judicial, por lo que entiende como inconsistencias e irregularidades ... en la acreditación de los requisitos regulatorios que le permitirían empezar a operar esas licencias.

Según la información oficial a la que ha tenido acceso ABC, estas inconsistencias detectadas por las autoridades regionales se refieren a aspectos formales, como la presentación de solicitudes fuera de los plazos legales estipulados al efecto, pero también a asuntos que señalan de forma más directa a la capacidad operativa de la compañía y en concreto a la disponibilidad efectiva de vehículos por parte de Cabify para operar todas las licencias solicitadas.

Noticia Relacionada Cronología de la difícil convivencia entre el taxi y el VTC en la región madrileña Sara Medialdea Cambios legislativos y adaptaciones de normas españolas a las europeas no han conseguido pacificar un conflicto muy enquistado

Los servicios de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid se han encontrado con que las matrículas referidas por el operador de VTC cuando ha sido requerido para sostener la concesión de esas licencias en algunos casos estaban duplicadas, en otros estaban asignadas a vehículos de uso particular no al servicio público de alquiler como se requería, a veces no estaban a disposición de la empresa adjudicataria por corresponder a otro titular, también estaban asignados a titulares que no se correspondían con la realidad e incluso estaban domiciliadas fuera de la Comunidad de Madrid, lo que inhabilita automáticamente al Gobierno regional para autorizar su operativa como VTC.

La acumulación de casos de esta naturaleza y de inconsistencias formales, al menos a ojos de las autoridades regionales, en la información presentada por Cabify para operar las licencias a las que tenía derecho el operador por imperativo judicial hizo en primer lugar que la Comunidad de Madrid anulara 2.412 de las 11.898 solicitudes originales realizadas por la empresa a través de una decena de expedientes y en segundo lugar que condicionara las 9.486 solicitudes autorizadas en primera instancia a la justificación de la «correcta disponibilidad de los vehículos», según la fórmula que se recoge en las resoluciones administrativas de la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras a las que ha tenido acceso ABC.

«A día de hoy solo hay 772 licencias autorizadas», aseguran fuentes de la consejería, que sostienen que hay en torno a 5.000 solicitudes que fueron presentadas fuera de plazo y un número similar que se rechazaron por no cumplir los requisitos establecidos por el Gobierno regional para poder empezar a operarlas. Según las autoridades regionales ese es por tanto el número de licencias de VTC que podrá operar Cabify en la Comunidad de Madrid. Lo que supone una reducción extrema respecto a las 65.000 solicitudes que presentó la compañía cuando activó este proceso en el año 2018.

Una disputa de siete años

Cabify, por su parte, hace lo posible por no enconar una disputa que se prolonga ya por siete años, que ha dado lugar a una sentencia del Tribunal Supremo y otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para tratar de forzar precisamente la ejecución de la primera, y que ha sacudido el panorama de la estrategia de movilidad de la región desde entonces.

La empresa de movilidad, que este lunes precisamente anunció la puesta en marcha de cerca de 800 nuevas licencias para opera en la región -las 772 autorizadas por el Gobierno regional en el marco de este proceso y otras 22 fruto de una concesión directa al margen del mismo-, considera en declaraciones a ABC que esas alrededor de 8.700 licencias que la consejería da por revocadas aún están «vivas» y adelanta que tratará de resolver en los próximos meses las objeciones administrativas planteadas por las autoridades para dar cumplimiento a todos los requisitos solicitados y poder operarlas de manera efectiva. «Estamos en un diálogo permanente con la Comunidad de Madrid para salvar esas cuestiones formales», dicen desde la compañía

Respecto a las dudas sobre la disponibilidad efectiva de vehículos para poder operar todas esas licencias que se desprenden de las resoluciones administrativas de la Comunidad de Madrid, en las que se condiciona una eventual autorización a la acreditación de la capacidad operativa real para hacerlo, desde Cabify aseguran que la disponibilidad de los vehículos necesarios para operar esas licencias ya está garantizada y que las objeciones también son en este caso de naturaleza formal, y no material.

Según se puede ver en las sentencias judiciales que han jalonado el proceso, a lo largo de estos años uno de los argumentos a los que se ha agarrado la firma para justificar los desajustes entre los vehículos que declaraba disponibles y la realidad ha sido precisamente la dilatación del proceso, que habría hecho que vehículos que estaban apalabrados o contratados por Cabify para cubrir las licencias solicitadas hayan dejado de estarlo para que sus titulares no tuvieran un activo improductivo en cartera.

En esas mismas sentencias, los servicios de la Comunidad de Madrid llegan a asegurar que solo han podido acreditar la titularidad directa por parte de Cabify de siete vehículos, sobre las cerca de 12.000 solicitudes. El resto estaban apalabrados por contrato con empresas de alquiler de vehículos a la espera de disponer de las licencias correspondientes para operar, una práctica que en algunos ámbitos se considera reprochable no solo desde el punto de vista empresarial sino incluso legal.

Horizonte judicial

Aunque desde Cabify se habla de derechos adquiridos y de la vía de la negociación para hacer efectivas las licencias que el Tribunal Supremo obligó a la Comunidad de Madrid a tramitar, que no a conceder, la posición del Gobierno regional, que considera sustanciado el proceso con la autorización de esas 772 licencias, augura otro paseo por los tribunales.

De momento, la empresa tiene recurridas en vía administrativa la revocación de autorizaciones ejecutada por la Consejería de Transportes por ese incumplimiento de requisitos.

Sería otro jalón más en un accidentado procedimiento, que se inició en el año 2018 con la solicitud por parte de Cabify de nada menos que 65.000 licencias para operar como VTC en la Comunidad de Madrid. Un volumen ingente, que se solicitó sin necesidad de abonar tasa alguna y sin tener que acreditar la capacidad real para operar semejante flota de vehículos, con un simple trámite administrativo, un puñado de días antes de que entrara en vigor la norma que endurecía la concesión de licencias VTC.

Noticia Relacionada Cientos de taxistas se manifiestan en la Castellana contra las 8.500 nuevas licencias de VTC E. G. La protesta ha comenzado a las 10.30 horas frente a la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa con unos 200 vehículos manifestados

La Comunidad de Madrid optó por denegar todas la solicitudes en bloque, aplicando la controvertida ratio de un VTC por cada 30 taxis que años después revocaría Bruselas. Cabify reaccionó recurriendo 25.000 expedientes y seis años después el Tribunal Supremo le dio parcialmente la razón, obligando al Gobierno regional a reabrir la tramitación de una parte de esos expedientes y a analizar el cumplimiento de los requisitos en cada una de ellas.

La ejecución de la sentencia también planteó problemas, ya que el Gobierno regional decidió revocar paquetes completos de un millar de solicitudes por las irregularidades detectadas en la información de algunos de los vehículos que sustentaban esa petición. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid instó a autorizar las que estuvieran sustentadas y revocar las que no lo estuvieran.