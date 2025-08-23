Suscribete a
Lavapiés, Tirso y Sol, el triángulo de los toxicómanos sin techo: «Llevo un espray de pimienta por si acaso»

Decenas de personas pasan noche y día en colchones tirados en medio de las plazas de Centro tomando drogas

Vecinos demandan una solución a la degradación e inseguridad que azota al corazón multicultural de la capital

Tres personas sin hogar descansan a la sombra del Teatro Valle-Inclán, este viernes
Tres personas sin hogar descansan a la sombra del Teatro Valle-Inclán, este viernes JOSÉ RAMÓN LADRA
Amina Ould

Las plazas de Tirso de Molina, Jacinto Benavente y Nelson Mandela están separadas por menos de diez minutos a pie. Estos transitados puntos de la capital son hoy los dormitorios al aire libre de personas sin hogar, que encuentran en los bancos, esquina o recovecos ... sobre el cemento un lugar donde plantar sus colchones o cartones. La transformación de estos enclaves del distrito de Centro en 'pensiones' al aire libre –estos individuos vulnerables consideran estos espacios más seguros que otros puntos más discretos de la ciudad– es, por otro lado, una pesadilla para los vecinos de la zona. Denuncian la inseguridad que generan los politoxicómanos que se han asentado a puertas de sus viviendas. «No puedo pasear tranquila e incluso llevo espray de pimienta en el bolso por si acaso», señala a este periódico Lucía, vecina «de toda la vida» del barrio de Lavapiés, que ha sufrido una mayor degradación en los últimos años.

