La Escalera de Jacob: el laboratorio escénico que no descansa en Lavapiés

En el corazón de Lavapiés, La Escalera de Jacob lleva dos décadas abriendo la puerta a compañías emergentes y consolidadas en un entorno íntimo donde el público se siente dentro del propio espectáculo.

Con dos salas, un bar con terraza estacional y ... una vocación clara «trabajamos por construir un espacio en el que solo te ocupes de disfrutar», el proyecto renueva temporada con decenas de propuestas para todas las edades, desde bebés hasta adultos.

Además, gracias a Oferplan podrás disfrutar de todas estas obras a precios increíbles.

Comedia y microteatro

Solteras pero no solas

La comedia asoma con varios tonos y duraciones. «Cuentos del fin del mundo» (hasta el 31 de octubre) propone una mirada descarada a los dilemas existenciales, hilando escenas donde lo cotidiano se descarrila con humor absurdo.

En formato breve, «Penes y Penas» (hasta el 31 de octubre) convierte una consulta psiquiátrica en sátira sobre la masculinidad frágil y los estigmas del sexo; «Fracazada rumbo al Caribe» (hasta el 28 de octubre) retrata, en 20 minutos, el caos sentimental y la reinvención a los cuarenta.

La comedia romántica «After Kiki» (hasta el 30 de noviembre) sigue a dos amigos que, tras un desliz, descubren que quizá la familia se construye a golpes de humor; «Corazón en rebajas» (hasta el 30 de noviembre) invita a reírse de las taras del amor en una tienda de sentimientos de segunda mano; «Ese error llamado amor» (hasta el 30 de noviembre) arma una pieza coral sobre equívocos afectivos.

«Solteras, pero no solas» (hasta el 23 de noviembre) enfrenta a dos hermanas con sus rencillas y sueños incumplidos; «Puta Cómica en busca de público» (hasta el 31 de octubre) vuelve con María Simón y su humor ácido de confesionario escénico; y «Putos 30» (hasta el 10 de octubre) repasa, en clave de monólogo, la crisis de la treintena.

Entre la carcajada y el vértigo, «La vida pasa volando» (del 1 al 30 de noviembre) despega como comedia dramática a 10.000 metros.

Magia y mentalismo (adultos)

Sal de mi mente

La casa refuerza su identidad de proximidad con títulos que mezclan misterio y complicidad. «Disfruta. Magia mental» (hasta el 31 de octubre) y «Miedo: una noche de mentalismo» (hasta el 30 de noviembre), ambas de Ariel Hamui, proponen viajes íntimos a los pliegues de la mente y las emociones.

«El mentalista» de Juanma González (hasta el 30 de noviembre) alterna historias y milagros cotidianos; «Atrévete» de Vicente Lucca (hasta el 30 de noviembre) juega con percepciones y secretos del público; y «Delirium: hipnosis y mentalismo» de Alex Ruiz (hasta el 30 de noviembre) desdibuja el límite entre sugestión y realidad.

Carlos Devanti firma un tríptico personal: «Magia en tu cara» (magia y comedia a quemarropa), «Luces, cámara y magia» (un paseo cinéfilo) y «¡Mentiroso!» (su entrada por la puerta grande en el mentalismo).

A esa constelación se suma «No solo es magia» (hasta el 30 de noviembre), donde David Vega desarma la solemnidad del truco con música, improvisación y humor; «Sal de mi mente» de Fito Crawford (hasta el 30 de noviembre) propone mentalismo psicológico para cuestionar cuánto de nuestros pensamientos nos pertenece.

Familiar, infantil y bebés

Alucina ¡Pepinillos!

La programación familiar es abundante y participativa. «Alguien dijo ¿Superpoderes?», y «Va de Magia» (ambas hasta el 30 de noviembre) de Mago Ponce dinamitan la tarde con energía, juegos y pruebas que involucran a toda la sala.

«Alucina ¡Pepinillos!» (hasta el 30 de noviembre) despliega a un payaso-mago en aventuras de viaje; «Soñando magia» (hasta el 30 de noviembre) invita a volver a la infancia desde la poesía del asombro; y «Mago lo serás tú» (hasta el 30 de noviembre), con Héctor Mancha, convierte al público en aprendiz y hasta regala un cómic final.

Para los más pequeños, «Estrellas y soñar» y «Milonga bajo el mar» (ambas hasta el 30 de noviembre) proponen piezas de 30 minutos diseñadas para bebés: tocar, mirar, escuchar y jugar como experiencia sensorial compartida.

«Piedra, Papel o Tijera» (hasta el 31 de octubre), con el Mago Nicols, usa el juego clásico para viajar por tres mundos simbólicos, y «Flipomagia» (hasta el 30 de noviembre), con Gerard Clúá, mezcla clown, pantomima y magia cómica para toda la familia.

Impro y formatos participativos

La ira del Gran Tiki

La improvisación vuelve con músculo y variedad. «Impro de una noche de otoño» (hasta el 31 de octubre), de Calambur Teatro, confía el timón al público para construir historias que no se repetirán.

En clave cafetera, «ImproCafé Show» (hasta el 30 de noviembre) sirve tazas de relatos improvisados y «La Cocina de ImproCafé» (hasta el 30 de noviembre) convierte al patio de butacas en dispensador de «ingredientes» para pruebas imposibles.

«La ira del Gran Tiki» (hasta el 30 de noviembre) reparte a la audiencia el papel de tribu que aprueba, o no, los retos de los improvisadores, mientras «Las Guerras de Impro del Reino de Calamburia» (hasta el 30 de noviembre) celebra su torneo épico con humor y épica fantástica.

Cerrando el capítulo participativo, «Se acabó el show» (hasta el 31 de octubre) alterna entrevistas, anécdotas y una interacción cómica que convierte a cada semana en estreno.

Drama, musical y piezas especiales

Un millón de cadáveres

Más allá de la risa, hay tensión, memoria y exceso juguetón. «La última coartada» (hasta el 30 de noviembre) se adentra en un whodunit musical de psicología afilada; «Un millón de cadáveres» (hasta el 30 de noviembre) hilvana ocho piezas breves sobre la Guerra Civil.

«Manual para ex-terminar a Romeo» (hasta el 30 de noviembre) reimagina a la pareja shakespeariana en clave cómica y musical; «El buen hijo» (hasta el 21 de octubre) condensa, en 20 minutos, la batalla doméstica entre una madre agotada y un hijo en pausa.

«El GÉ» (hasta el 23 de noviembre) desciende a 30 horas de sexo, drogas y búsqueda de identidad; y «Carne viva! Cabaret bufonesco» (hasta el 11 de octubre) dispara una sátira de grotesco bello y punzante contra hipocresías varias.

Martes de cine: «Cortos con Ñ»

Cortos con Ñ

Los martes siguen reservados para «Cortos con Ñ» (hasta el 30 de noviembre), una selección semanal de cortometrajes nacionales e internacionales que, tras doce años de trayectoria en la sala, mantiene su espíritu de descubrimiento y cercanía entre equipos y público.