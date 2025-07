«Rabia» en el PP de Madrid: «Noelia Núñez es recuperable, tiene potencial»

La dimisión de Noelia Núñez de todos sus cargos orgánicos e institucionales ha caído como un jarro de agua fría en las filas del Partido Popular de Madrid. Núñez era una de esas portavoces municipales revelación entre los populares madrileños, una apuesta de Isabel ... Díaz Ayuso y uno de los nombres con más proyección dentro del partido regional, desde su puesto como portavoz en Fuenlabrada, uno de los feudos socialistas más sólidos.

Su estilo 'ayusista' encajaba a la perfección en una formación política renovada casi por completo desde que la presidenta regional se hizo también con las riendas del partido. Se buscaban jóvenes valores aguerridos con ganas de 'morder' al sanchismo desde todos los municipios y capaces de defender en todos los frentes, incluidas las tertulias y las redes sociales, las líneas que guían al PP de Ayuso. Por eso, la caída de Noelia Núñez tras reconocer que había falseado su currículum, ha sido un «mazazo» para los populares madrileños.

Más allá de Génova, en los municipios madrileños del PP se han vivido estos últimos días con desazón: «Hemos visto su dimisión con rabia. Mucha rabia», confiesa uno de los 115 alcaldes del PP madrileño. «Rabia porque enfrente tenemos a lo peor de la política que haya habido nunca en España, y han ido a por una chica que les molestaba mucho. Rabia y tristeza, sobre todo», comenta este dirigente municipal madrileño.

Entre los alcaldes y portavoces tienen claro que la ya exdiputada y exvicesecretaria del PP ha hecho «lo que tenía que hacer», pero al mismo tiempo denuncian la doble vara de medir en la izquierda: «Ella ha dado una muestra de asunción de responsabilidades. Noelia es una persona bastante coherente, como ella dice ha hecho lo que tenía que hacer y precisamente por hacer eso creo que se va a ganar el respeto de la gente, porque no es normal. Hemos visto muchos casos enfrente que cuando ha sido un caso así no han dejado el cargo. Hay rabia, porque están destrozando todas las instituciones y han intentado tapar todo con este caso de Noelia».

El caso de Noelia Núñez ha estado estos últimos días en todas las conversaciones del PP madrileño. Muchos han llegado a una conclusión, según comentan a ABC fuentes municipales: «Lo hemos hablado mucha gente. Creemos que Noelia es recuperable», aseguran. Algún concejal que conoce bien a la exportavoz de Fuenlabrada va más allá: «Vamos a ver que no va a desaparecer de la escena. Todo ese potencial que ha ido acumulando, que llegaba a mucha gente joven, a través sobre todo de las redes sociales, pero también en la radio y la televisión, eso no se va a perder. Lo vamos a ver».

Sobre la persona que la sustituirá en Fuenlabrada, aún nadie se atreve a dar nombres. En la dirección regional han aplazado cualquier decisión en ese sentido hasta después del verano, cuando todo esté más reposado y hayan hecho un análisis más tranquilo de la situación. En los municipios sí subrayan que en el PP de Madrid todos saben que lo que se busca «es alguien que hable muy claro, de forma directa, que plante cara y que no tenga complejos. Eso se ha acentuado desde que llegó Ayuso a la presidencia del partido». «Ese perfil es el que se busca y el que está teniendo éxito en Madrid», corroboran fuentes municipales. «Debe tener ganas de morder», remarca otra fuente.

Otro alcalde del PP en la región envía un mensaje interno: es necesario, advierte, que haya más controles internos para evitar situaciones como la que ha llevado a dimitir a Noelia Núñez. Este regidor ve «correcta» su decisión, pero recuerda que «es algo que no hace nadie hasta la fecha» y critica que la izquierda «lo esté utilizando como cortina de humo».

Un portavoz municipal del PP reconoce también que la dimisión de Noelia Núñez les ha causado «sorpresa y tristeza». «Con independencia de ser un animal político y de estar sobradamente preparada, es muy querida por todos en el partido, siempre nos acompañaba en todos los actos cuando la llamábamos y estaba a nuestra disposición». También está convencido de que la ya exportavoz de Fuenlabrada «es recuperable» y recuerda que «en la izquierda han cometido errores mil veces más graves y ahí no dimite nadie».

Otra alcaldesa consultada por ABC considera que Noelia Núñez «ha dimitido porque sabe que ha hecho algo que no está bien, que es incorrecto, y no quiere ser como los socialistas, que les da lo mismo ocho que ochenta. Hay que predicar con el ejemplo y hacer las cosas de forma honrada y correcta».

Más allá del 'shock' que ha supuesto la caída de la portavoz de Fuenlabrada, en la dirección regional ya tienen tarea para el comienzo del curso. Ese municipio del sur de la Comunidad de Madrid es uno de los feudos más sólidos del PSOE, que gobierna con mayoría absoluta aplastante (16 concejales de un total de 27, frente a los siete del Partido Popular), y que tiene como alcalde a Javier Ayala, un 'pata negra' del socialismo madrileño, bien alineado en este momento con el sanchismo y antiguo rival y crítico interno de Juan Lobato.

Noelia Núñez no lo tuvo fácil en una plaza como esa y por eso mismo su pelea se valoraba más en la planta primera de Génova, sede del PP regional madrileño. Fuentes de la dirección regional del partido de Ayuso confirman que abordarán su relevo después del verano «con la gente de allí». De momento, no hay ninguna otra decisión tomada, aunque «el equipo territorial del PP de Madrid ya está trabajando en ello, porque conocen bien la situación del municipio», según destacan en el entorno de la presidenta de los populares madrileños. «El partido está en forma y se encontrará un perfil ganador», auguran. «Alfonso Serrano (secretario general del PP regional) tiene muy engrasado al PP de Madrid y no comenzarán de cero en Fuenlabrada», aseguran en el equipo de Ayuso.

En esa planta primera de Génova están convencidos de que la dimisión de Noelia Núñez «no afecta» a la presidenta regional, pese a ser una apuesta suya, como recuerda algún dirigente municipal.