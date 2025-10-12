Suscribete a
ABC Premium

El prolífico arquitecto olvidado que moldeó el Madrid del siglo XX

Se le ha mirado desde el prejuicio, pues a Luis Gutiérrez Soto se le tachó de arquitecto del régimen. Pero su extensísima obra se extiende desde los años 20 al tardofranquism0. Una exposición recupera su legado

Tetuán, 'vida de pueblo' para una vibrante comunidad de creadores

Cine Callao en 1927, un año antes de su inauguración
Cine Callao en 1927, un año antes de su inauguración COAM
Isabel Gutiérrez Rico

Isabel Gutiérrez Rico

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Para cualquier conocedor de la historia de la Arquitectura resultará una obviedad, pero no para los profanos, que son multitud en esta ciudad a la que la modernidad está reventando las últimas costuras de su encanto provinciano. Si uno se toma una copa en el bar Chicote, ... disfruta de una peli de estreno en el cine Callao o recuerda una madrugada, hace una eternidad, con un bocata a las puertas de Pachá (Teatro Barceló), vendido por dos tipos que se montaban el chiringuito en el maletero de un Seat Panda, lo más probable es que ignore que quien diseñó esos lugares para la diversión es el mismo que proyectó el imponente Ministerio del Aire, en Moncloa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app