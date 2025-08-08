La playa que está a una hora de Madrid y es perfecta para refrescarte durante la ola de calor: dónde está y cómo llegar

Una ola de calor azota España desde el pasado domingo 3 de agosto. Durante estos días, las temperaturas han ascendido a niveles extremos, pues los termómetros han registrado más de 40 grados en algunos puntos del país.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha visto obligada a lanzar un aviso especial para informar a la población de que este episodio durará hasta «al menos el miércoles 13 de agosto».

Por ello, son muchos los ciudadanos que están buscando zonas de baño para darse un chapuzón, refrescarse y soportar de mejor manera este tiempo abrasador.

Aquellos que se encuentren en la Comunidad de Madrid o alrededores deben saber que existe una playa autorizada para el baño a tan solo una hora de la capital. Te contamos cuál es, dónde está y cómo llegar hasta allí.

La playa a una hora de Madrid que es perfecta para refrescarse durante la ola de calor

En la Comunidad de Madrid existen cuatro zonas de baño censadas oficialmente. Esto quiere decir que la calidad del agua se controla periódicamente.

La playa de Estremera, también conocida como la playa de Los Villares, es una de ellas. Se trata de una zona recreativa de entrada libre bañada por el río Tajo. Se encuentra a unos 70 kilómetros del centro de Madrid.

Este espacio, rodeado de chopos, cuenta con merenderos, papeleras, área infantil, chiringuito, duchas y aseos. Asimismo, está permitido el acceso con mascotas.

Cómo llegar a la playa de Estremera

La playa de Estremera, como hemos dicho, se encuentra a tan solo 70 kilómetros del centro de Madrid. Por lo tanto, el trayecto en coche es de aproximadamente una hora.

Desde la A-3, hay que salir por la salida 68 y coger la M-241 dirección a Estremera. Una vez allí, hay que cruzar el puente sobre el Río Tajo e ir por un camino de tierra a la derecha. Finalmente, está la zona de parking de la playa.

También se puede acceder a través de Fuentidueña de Tajo (Salida 62), coger la M-240 dirección a Estremera y, al llegar al cruce con la M-241, girar a la derecha. Unos metros más adelante encontraremos el camino de tierra que nos conduce a la playa.