La ola de calor aumenta su duración en España: la Aemet da nueva fecha en otro aviso especial

Nueva actualización de la Aemet sobre la ola de calor que se está produciendo en España desde el domingo 3 de agosto. Buena parte de la Península, además de las Islas Canarias, se están viendo afectadas en los últimos días por calor extremo, lo que se va a prolongar algunos días más.

El organismo meteorológico va paso a paso. Lo que empezó como un episodio de ola de calor con dos o tres días de duración ya se prolongará durante una semana y media.

Nuevo aviso especial de la Aemet sobre la ola de calor

La Aemet ha hecho una nueva actualización en la tarde de este viernes 8 de agosto. La ola de calor permanecerá, con la salvedad del área cantábrica, en el territorio peninsular y en las Islas Canarias «al menos hasta el jueves 14».

⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR



→ El episodio se prolongará, al menos, hasta el próximo jueves 14.



→ La persistencia del calor incrementa la adversidad.



→ Activados avisos rojos para el sábado 9 y domingo 10 en Canarias. ¡Precaución!



+ info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/IyM3sELzFz — AEMET (@AEMET_Esp) August 8, 2025

«A partir del jueves 14, el escenario más probable indica descensos, sobre todo en la mitad occidental peninsular, y que durante los días siguientes se intensificarían. A pesar de estos descensos, las temperaturas previstas para el miércoles todavía serán anormalmente altas, por lo que es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta, al menos, el jueves 14», detalla.

Video. Sexto día de ola de calor en España EFE

«En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio, e incluso con una tendencia ascendente que será más marcada en la mitad norte peninsular. Por lo tanto, en los próximos días no se bajará de 23-25ºC en zonas del centro y sur peninsular, así como en litorales mediterráneos, extendiéndose estos valores a depresiones del nordeste a partir del día de hoy. Adicionalmente, se espera que en las Islas Canarias las mínimas sean significativamente elevadas, con valores que se espera que no bajen de los 26-28 ºC, especialmente en vertientes sur«, añade la Aemet.

Se trata de una nueva actualización de la Aemet, que realiza un seguimiento diario sobre la segunda ola de calor de este verano en España. Como es habitual, anuncia que mañana actualizará esta información, por lo que, como ha venido haciendo durante los últimos días, puede ocurrir que prolongue aún más este aviso por ola de calor.