Pesadilla en Vallecas: hallan a 6 hermanos enfermos, hambrientos y sucios cuando sus padres los iban a secuestrar

Una pareja española, melillense él, de 37 años, y madrileña ella, de 43, ha sido detenida después de que planeara huir de la Comunidad de Madrid antes de que los servicios sociales se hicieran con la tutela de sus seis hijos menores de edad. Su idea era hacerlo con los niños, que, además de presentar malnutrición y suciedad por doquier, cinco de ellos se habían contagiado de una enfermedad bacteriana llamada impétigo. Tenían la piel llena de erosiones por esta patología.

Según ha podido saber ABC, los agentes tutores de la Policía Municipal de Puente de Vallecas recibieron la mañana del 27 de agosto una llamada. Era una joven, ya mayor de edad, que alertaba de que sus padres pretendían llevarse a sus seis hermanos pequeños, de entre 4 y 15 años, para evitar que se los quitaran los servicios sociales. Poco después, una prima de las víctimas corroboraba estas afirmaciones. Habían escuchado al matrimonio planear la fuga antes del 1 de septiembre y la idea era abandonar nuestra región, pues era la consejería madrileña la que había notificado las graves deficiencias con las que estaban criando a los pequeños.

Los agentes de la Comisaría Integral del distrito de Puente de Vallecas, donde se encuentra la calle del Depósito del Agua, en el barrio de Entrevías, se pusieron manos a la obra. Comprobaron que los funcionarios llevaban un seguimiento de la familia desde junio y que en el Centro de Atención a la Infancia habían notificado en una reunión a la madre que, desde el Área de Protección al Menor, les habían retirado la tutela de los niños. Estaba por ejecutarse en unos días. La mujer se lo contó a la hija mayor, añadiendo la intención de fugarse secuestrando a los niños.

La prima añadió que sabía que dos de ellos padecían impétigo, una enfermedad bacteriana muy contagiosa que surge, precisamente, de la falta de higiene. «Mis tíos no llevan ningún cuidado con este asunto, ni con respecto al resto de hermanos. Tampoco les curan las erosiones que provocan esa bacteria», explicó.

Ante el grave riesgo, los policías municipales de Madrid acudieron al domicilio, un piso, al que llegaron pasado el mediodía. La primera vez que llamaron, nadie quiso abrirles la puerta. Pero insistieron y lograron que les abrieran. Efectivamente, encontraron allí, además de a la pareja, a los seis niños: tienen 15, 11, 9 y 6 años, además de dos gemelos de 4. Son tres niñas y tres varones. Cinco de ellos presentaban las erosiones cutáneas, compatibles con la mencionada infección. Los agentes avisaron al Samur, que trasladó a todos los infantes al hospital del Niño Jesús, para su tratamiento.

Antes, comprobaron que tenían suciedad visible por todo el cuerpo y el cabello. Es más, les preguntaron si habían comido, a lo que respondieron: «Unas salchichas y un vaso de leche que nos ha traído la abuela», precisan fuentes del caso.

El estado de la vivienda era «totalmente inhabitable»: un olor a tabaco impresionante, colillas tiradas por el suelo, suciedad en todas las estancias, hedor a pesticida, colchones negros, la cocina con los fogones, las paredes y las puertas llenas de grasa... Este diario ha podido saber los niños dormían hacinados en el suelo del salón, sobre colchonetas oscuras de porquería, y entre muebles rotos. La bañera, por ejemplo, estaba inutilizable de la cantidad roña que la tapizaba. Cuando abrieron el frigorífico, hallaron alimentos en mal estado, podridos, mezclados con medicinas y las baldas y bandejas hasta arriba de suciedad. Los propios agentes estaban consternados.

Los progenitores fueron detenidos inmediatamente, acusados de los presuntos delitos de desamparo y abandono de menores. Una tipificación que podrá ser modificada o ampliada conforme transcurra la instrucción judicial. Se da la circunstancia de que ambos cobran una pensión no contributiva. Fueron trasladados a la comisaría del distrito.

Al domicilio acudió una tía de los menores, que era conocedora de la situación: «Hemos intentado varias veces entrar en el piso para ayudar, pero nos lo negaron». Tras ser dados de alta del hospital, los pequeños se encuentran ya en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid.