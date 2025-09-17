Okupan un edificio de Barajas y provocan el miedo entre los vecinos: «Golpes y enfrentamientos»

El presidente de la Asociación de Vecinos del barrio del Aeropuerto de Barajas denuncia la okupación del edificio

La okupación en España suele ser un tema que produce gran preocupación, sobre todo para los propietarios que tienen uno o varios inmuebles vacíos.

La presencia de okupas supone perder el control sobre la vivienda y suele crear tensiones con los vecinos. Además, a menudo los trámites para recuperar la vivienda son lentos y eso aumenta la sensación de inseguridad.

Quienes recurren a okupar un hogar suelen hacerlo por la dificultad para acceder a una vivienda digna, al no tener recursos para pagar un alquiler ni menos una compra de inmuebles. Aunque muchos se encuentran en situaciones de necesidad, en otros casos, existen grupos que aprovechan los vacíos legales para instalarse en pisos y casas en las que no vive nadie, sin tener que pagar nada.

En la calle Trespaderne, en el madrileño barrio de Barajas, se encuentra un edificio industrial que lleva años okupado normalmente de manera pacífica pero que desde el mes de abril ha entrado «gente un tanto peligrosa que está dando muchos problemas» según indica el reportero del equipo de Telemadrid que se ha desplazado hasta el inmueble para comprobar qué está ocurriendo desde hace meses.

Un edificio abandonado alberga decenas de okupas

Allí habla con José Luis Carabante, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio del Aeropuerto de Barajas, quien indica que los habitantes de la zona necesitan una silución porque, últimamente, se están produciendo diferentes trifulcas, amenazas, insultos y demás enfrentamientos.

Tal como explican en el medio citado, el edificio está junto a las instalaciones de la Guardia Civil y de la Comisaría de la Policía Municipal. Además, fue sede de Grifols, una de las farmacéuticas más importantes de España: «hace 15 años quedó vacía, en desuso, y empezaron las okupaciones, pero antes de las okupaciones empezó el desmantelamiento», se llevaron metales y todo tipo de mobiliario.

Como aseguran los vecinos, el edificio cuenta con unos 30 okupas con los que conviven en el barrio desde hace años, incluso hay familias con niños, pero desde el mes de abril llegaron personas problemáticas que están causando el caos en el vecindario. «Nosotros como gente normal y gente que vive en un barrio vecinal, si alguien tiene necesidad de tener un suelo donde dormir y un techo que le proteja nunca nos oponemos, siempre y cuando lógicamente no se produzca lo que está pasando, problemas», indica Carabante.

«Es un sitio insalubre ahora mismo, es un tema que además tenemos un problema que realmente no se puede convivir ni vivir aquí. Es un problema grave», cuenta mientras las cámaras captan el desastre y las condiciones en las que viven los okupas. Ventanas y puertas tapiadas, suciedad, moscas, no hay agua ni luz, utilizan garrafas y, tal como apunta el reportero, últimamente ha habido aumento de robos: «ha habido golpes con todo el mundo, enfrentamientos con los vecinos...», explica el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio.

«No sé si están alquiladas o vendidas»

Confirman que en el edificio habita todo tipo de personas al acercarse a una puerta destrozada en la que se ha colocado una cadena para intentar ganar privacidad. «Yo no sé si están alquiladas o vendidas, yo no sé cómo estará esto», cuenta Carabante con indignación refiriéndose a las infraviviendas en las que se alojan los okupas.

Lo que sí sabe es que su barrio siempre ha sido un lugar tranquilo, donde viven muchas personas mayores y «la gente no está acostumbrada a este tipo de cosas, nunca hemos tenido problemas» se apena. Tal como apuntan desde la cadena piden una respuesta y tienen previsto manifestarse frente al edificio si la situación no mejora pronto.