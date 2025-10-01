El nuevo barrio de Madrid que cuenta con parquímetro: estas son las calles afectadas

Aparcar en Madrid de forma gratuita cada vez es más difícil. Una acción que supone un dolor de cabeza a madrileños y visitantes de la capital, que cada día o fin de semana pasan un tiempo precioso buscando apartamiento sin pagar ni un céntimo de su bolsillo. Y a partir de este martes 1 de octubre se incorpora nueva zona en este juego de colores.

Este Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) se implanta en barrios de la ciudad con problemas de estacionamiento verificados por el Ayuntamiento de Madrid. No sin antes ser consultado por los vecinos de la zona.

La capital sigue ampliando el mapa de calles donde aparcar dejará de ser gratuito. Hablamos de Valdezarza, ubicado en el distrito Moncloa-Aravaca. Las nuevas plazas se ubicarán en calles muy transitadas y conocidas de la zona: Antonio Machado, Sinesio Delgado, Villaamil, Valle de Anso, San Restituto, Denia, Armenteros, Arciniega, Isla de Long y Alcalde Marín de Alzaga.

📢Ampliamos el SER de @MoncloaAravaca a una nueva zona del barrio de Valdezarza a partir del 1 de octubre



✅Los vecinos ya pueden solicitar la autorización de residente https://t.co/Hpmy8mlIy5 — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) September 10, 2025

Así que, a partir de este 1 de octubre, quienes aparquen allí deberán tener en cuenta los horarios y tarifas del SER. En cuanto a los vecinos, el Ayuntamiento ya ha abierto el proceso de solicitud del permiso de estacionamiento - más de 700 plazas - que les permitirá seguir dejando su vehículo en las plazas verdes sin miedo a las sanciones.

Cómo tramitar la solicitud para poder estacionar en las plazas verdes sin ser sancionados El proceso se puede realizar en línea a través de la web municipal, llamando al teléfono gratuito 010-Línea Madrid o de manera presencial. Se puede acudir a la Oficina Especializada de la calle Bustamante, 16, con cita previa o a las oficinas de atención a la ciudadanía en caso de no tener el turno concertado.

El precio general de la tarifa para residentes es de 24,60 euros al año y puede abonarse mediante tarjeta bancaria, por transferencia o por domiciliación bancaria.

De ellas, 689 serán verdes, destinadas principalmente a residentes, y 12 azules, pensadas para la rotación de vehículos, tal y como ha aprobado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante.

Esta ampliación del SER se corresponde con la 3.ª fase de un plan iniciado en 2020, cuando se regularon 763 plazas y que continuó con 957 más en marzo de 2023. A partir del 1 de octubre, el barrio acumulará un total de 2421 plazas, siendo 2306 verdes y 115 azules.

Zona azul de Madrid La zona azul de Madrid es claramente diferenciable porque las líneas de aparcamiento están pintadas completamente de este color, en lugar del habitual tono blanco que se usa en los parkings gratuitos. Estas tienen sus propias normas, horarios y tarifas.

- Horario de la zona azul de Madrid

La zona azul de Madrid, al igual que el resto de las áreas incluidas dentro del SER, tiene un horario limitado en que se es necesario realizar el pago de una tarifa para poder aparcar de manera legal:

Lunes a viernes:de 9 a 21 horas y sábados de 9 a 15 horas.

-Domingos y festivos: No hay servicio, por lo que es totalmente gratuito aparcar.

La diferencia principal entre la zona azul y la zona verde de Madrid es el tiempo. La azul ofrece a los residentes y visitantes, plazas de alta rotación en las que todo el mundo puede estacionar por un tiempo máximo de 4 horas.

Zona verde de Madrid La zona verde está pensada para que puedan aparcar en ella los residentes. Podrán hacerlo todos aquellos vecinos que hayan solicitado su autorización al ayuntamiento de la ciudad y podrán aparcar su coche en estas zonas sin ningún tipo de restricción de tiempo. Para solicitarlo, es necesario pagar una cuota anual y demostrar que el domicilio se encuentra en un lugar delimitado por zona para residentes.

En el caso de que no seas residente en el barrio, también podrás aparcar, pero el precio de dejar tu vehículo en una zona cuyas líneas estén pintadas de este color tendrá un coste más elevado, además de una restricción de 2 horas en el tiempo de estacionamiento. Transcurridos los 120 minutos, no podrás aparcar en el mismo barrio hasta que haya pasado una hora.

El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, insiste en que la ampliación del SER es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida en los barrios, reducir el tráfico de agitación y favorecer un modelo de movilidad más sostenible en toda la ciudad.