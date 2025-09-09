Madrid contabiliza 5 muertos por suicidio por cada 100.000 habitantes, la segunda tasa más baja de España

Los suicidios en Madrid alcanzan cotas menores que los de otras regiones, y por debajo también de los datos medios de España. Así lo ha señalado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Las cifras son estas: cinco muertos por suicidio por cada 100.000 habitantes, frente a los ocho de media nacional.

El Gobierno regional lleva tiempo poniendo en marcha el Plan de Prevención del Suicidio, del que se han implantado ya un 85 por ciento de las medidas que recoge, ha explicado la consejera.

De hecho, dentro de este plan, ya se han formado en materia de prevención más de 6.600 docentes, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales del ámbito de la salud y cuidados sociosanitarios

Además, Madrid cuenta con una web específica, 'Ayuda frente al suicidio, no estás solo', que ofrece recursos y métodos de actuación muy útiles para el ciudadano.

El plan de prevención del suicidio se puso en marcha en 2023 y culminará en diciembre de 2026. Hasta la fecha, son más de 50,4 millones de euros los destinados a implantar estas medidas.

«Esta cifra pone de manifiesto la buena coordinación del Gobierno regional y los 179 municipios madrileños, con 5 muertos por suicidio por cada 100.000 habitantes frente a los 8 de media nacional», ha constatado la consejera de Sanidad Fátima Matute, que ha recordado que Madrid registra la segunda tasa más baja de toda España, tan solo detrás de La Rioja.

Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra cada 10 de septiembre, Matute ha presentado la acción 'Una mano abierta para la vida'. «Cinco pasos sencillos que nos pueden ayudar a prevenir estas conductas en nuestro entorno, ya que el suicidio es multicausal y puede suceder tanto en hombres como en mujeres y en cualquier tramo de edad», ha explicado.

Así, las siglas PCMAS que resumen esta iniciativa, responden a cinco estrategias a seguir, los cinco dedos de una mano abierta a la vida que permiten Preguntar y evaluar el riesgo; conectar con la persona y tratarle con interés y afecto; medios letales a alejar para evitar factores que la puedan poner en riesgo; apoyo y planificación según la necesidad del caso, y seguimiento y mantenimiento del interés sobre la persona una vez que se ha superado la crisis.

Los buenos resultados de PCMAS han podido ser medidos en los cursos de formación impartidos hasta la fecha a profesionales del ámbito de la salud y de los cuidados sociosanitarios, así como a los 6.600 docentes de colegios e institutos de la región, y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil.

Además, la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones, promotora del Plan, estrenó en febrero la web 'Ayuda frente al suicidio, no estás solo', con contenidos y pautas específicas, en la que destaca la figura del acompañamiento, ante los comportamientos autolíticos. Gracias a este espacio virtual se pueden descargar materiales y conectar con los servicios de apoyo.