Luz verde al plan para la construcción de una residencia para 450 militares en Hortaleza

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan especial que permitirá mejorar las instalaciones de la Armada Española situadas en el distrito de Hortaleza y levantar una residencia para el alojamiento temporal de 450 militares de tropa y marinería.

Así lo anunció ayer ... la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde se dio luz verde a la creación de este proyecto después de que en diciembre de 2023 Patrimonio de la Dirección General de Infraestructuras de la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa instara al Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a iniciar el expediente de un plan especial para unas parcelas del Estado.

Se creará un área de planeamiento específico, denominada 'Servicios de la Armada, calle Trinquete', que afecta a los terrenos situados en las calles del Velacho Bajo y del Trinquete. Actualmente, en estos emplazamientos, hay unas zonas verdes, un aparcamiento sin pavimentar y dos parcelas privadas que se encuentran sin edificar. Ninguna de ellas, aseguran desde el consistorio madrileño, está sujeta a protección del patrimonio cultural, histórico, artístico o natural. Noticia Relacionada La Ciudad de la Justicia de Madrid arranca sus obras, al cuarto intento, para unir sedes y ahorrar 50 millones en alquileres Sara Medialdea Los trabajos para este gran complejo se inician por fin, 20 años después de que lo presentara por primera vez Esperanza Aguirre y tras varios intentos frustrados Esta operación responde a la necesidad de disponer de instalaciones militares para la Armada, de modo que se alcancen los objetivos de formación y adiestramiento recogidos en la Ley para la Defensa Nacional, para lo que se precisa una residencia logística de que permita el alojamiento temporal para 450 militares de tropa y marinería. Para ello, el plan deberá localizar una edificabilidad máxima de hasta 13.000 metros, donde se ubicará este complejo que tendrá ocho alturas (incluyendo la planta baja), en sintonía con los edificios del entorno. Además, también se mejorará la funcionalidad y las dimensiones de las parcelas municipales con la regulación de sus linderos y de las zonas verdes, que quedarán conectadas con los demás espacios del entorno, garantizando la continuidad del corredor ecológico en el sistema ambiental existente a lo largo de la carretera de la Estación de Hortaleza. Por otro lado, se optimizarán las posibilidades de aprovechamiento de la parcela de equipamiento básico aumentando la dimensión del lindero frontal e incrementar su edificabilidad máxima hasta los 2.247 metros cuadrados. Para llevar a cabo esta operación, el plan especial contempla también la modificación del uso de las parcelas de la Armada, pasando de equipamiento privado y deportivo a uso dotacional de servicios colectivos en su clase de servicios públicos y en nivel de implantación singular.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión