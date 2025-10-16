Suscribete a
Luz verde al plan para la construcción de una residencia para 450 militares en Hortaleza

La operación incluye la mejora de parcelas, equipamientos y zonas verdes

Madrid sorteará 378 pisos de alquiler asequible en El Cañaveral

Parcela que consta en el plan especial donde se ubicará la mejora de las instalaciones de la Armada y la construcción de la residencia para militares TANIA SIEIRA
Parcela que consta en el plan especial donde se ubicará la mejora de las instalaciones de la Armada y la construcción de la residencia para militares TANIA SIEIRA
Amina Ould

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan especial que permitirá mejorar las instalaciones de la Armada Española situadas en el distrito de Hortaleza y levantar una residencia para el alojamiento temporal de 450 militares de tropa y marinería.

Así lo anunció ayer ... la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde se dio luz verde a la creación de este proyecto después de que en diciembre de 2023 Patrimonio de la Dirección General de Infraestructuras de la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa instara al Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a iniciar el expediente de un plan especial para unas parcelas del Estado.

