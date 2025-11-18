Suscribete a
La urbanización maldita de El Cañaveral: guarida de okupas, drogas y mafias internacionales

Los viejos fantasmas regresan al bloque tras la caída de dos miembros del Tren de Aragua, afincados en un sexto piso

Los vecinos denuncian fiestas con prostitutas a horas intempestivas y restos de tusi tirados por las zonas comunes

Un vecino entra con su perro a la urbanización afectada JOSÉ RAMÓN LADRA
En el barrio de El Cañaveral, el primero de los nuevos desarrollos del este con cerca de 25.000 habitantes, hay una urbanización maldita. No por su aspecto, moderno, funcional y afín a la estética del resto; ni por la presencia de algún fenómeno paranormal, « ... que ya solo falta que haya fantasmas»; pero sí por los sucesos que allí dentro acontecen. En algo más de un año, los residentes han pasado de expulsar a una mafia de la okupación, a desayunar con la noticia de que dos de sus vecinos habían convertido su casa en un laboratorio de tusi porque en realidad eran cabecillas de la primera célula del Tren de Aragua desarticulada en España. Y todo ello, regado por una «convivencia rara» a causa de «dos o tres pisos» en los que la música a todo trapo, el consumo de drogas y la prostitución están a la orden del día.

