La Policía Nacional ha desarticulado y detenido a una célula del Tren de Aragua. Por primera vez. La organización se estaba asentando en España en su imparable proceso de globalización. La operación se ha saldado, por ahora, con 13 detenidos: ocho en Barcelona, dos en ... Madrid y otros tres entre Gerona, La Coruña y Valencia. En total, cinco registros en los que se han intervenido drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana 'indoor'. También se han desmantelado dos laboratorios de «tusi» (cocaína rosa). Se trata (simplificando) de la misma banda que Donald Trump, literalmente, bombardea en el Caribe.

El ideólogo y fundador es Héctor Guerrero Flores, 'Niño Flores'. En 2013 fraguó una banda desde la cárcel junto a una mafia sindical para extorsionar a empresarios locales durante la construcción de la línea del ferrocarril en la región venezolana de Aragua. De ahí el nombre.

Desde entonces y hasta hoy han ido expandiendo el 'negocio' con secuestros, sicarios, narcotráfico y trata de personas, implantándose en Colombia, Perú o Chile y aprovechándose de la red de emigrantes venezolanos por América. Desde la oposición al régimen de Maduro se acusa al Tren de Aragua de ser una pata clave de los jerifaltes del propio régimen chavista.

El crimen organizado, mediante el narcotráfico y la trata de personas se ha convertido en un problema de seguridad nacional y de defensa global. Y el cartel venezolano del Tren de Aragua es un buen ejemplo. El problema radica en que este nivel de delincuencia transfronteriza sobrepasa a las autoridades nacionales y a los respectivos ministerios del Interior. Porque no son bandas. Forman parte clave de su propio narcoestado.

La operación en España se ha desarrollado, desde hace más de un año, en conjunto por parte de la Policía Judicial, Información (terrorismo) y Extranjería (tráfico de personas). Me cuentan que en este caso, en efecto, los integrantes de la sucursal en España han sido detenidos por tráfico de drogas pero que el Tren de Aragua se subvenciona con todo: trata, narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas... lo que sea para financiar su expansión y satisfacer la estrategia de la matriz.

En el caso de la operación en España se ha tratado de atacarlos desde la base, desde el principio. Pero volverán a intentarlo.

No perdamos de vista lo fundamental: en el nuevo modelo de guerra híbrida, el crimen organizado a escala global es un elemento clave para la desestabilización interna de las naciones. Las propias organizaciones nacen desde y gracias a lo más alto de sus Estados de origen y sirven como financiadores e instrumento de su «política» exterior.

PD: La «tusi» o «tusibi» (onomatopeyas del ingles 2CB) es un droga que empieza a ponerse de moda entre jóvenes y grandes locales nocturnos. Y no es cocaína. Se deriva de una mezcla de ketamina, anfetaminas, LSD, MDMA o cafeína. Sus efectos son tan adictivos como extremadamente peligrosos.