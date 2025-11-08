Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un muerto y nueve heridos por un golpe de mar en Tenerife

EN CLAVE DE TRON

El tren de Aragua

El crimen organizado y el narco es ya un problema de seguridad nacional y de defensa global. Y estaban aquí

Men-ti-ras

David Alandete

Ángel Expósito

Ángel Expósito

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional ha desarticulado y detenido a una célula del Tren de Aragua. Por primera vez. La organización se estaba asentando en España en su imparable proceso de globalización. La operación se ha saldado, por ahora, con 13 detenidos: ocho en Barcelona, dos en ... Madrid y otros tres entre Gerona, La Coruña y Valencia. En total, cinco registros en los que se han intervenido drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana 'indoor'. También se han desmantelado dos laboratorios de «tusi» (cocaína rosa). Se trata (simplificando) de la misma banda que Donald Trump, literalmente, bombardea en el Caribe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app