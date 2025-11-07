Suscribete a
La Policía desarticula por primera vez una célula del 'Tren de Aragua' asentada en España y detiene a 13 personas

Los arrestos se han realizado en Barcelona, Madrid, Girona, A Coruña y Valencia

Muere un supuesto líder del Tren de Aragua tras caer de un sexto piso durante un operativo de la Policía colombiana

El momento de la detención, en operación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía de Colombia
El momento de la detención, en operación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía de Colombia ABC

Jaime Trujillo

La Policía Nacional ha desarticulado por primera vez una célula asentada en España del 'Tren de Aragua' y la operación se ha saldado con trece detenidos y cinco registros. Esta organización criminal tiene su origen en Venezuela y está estrechamente ligada al narcotráfico.

Los ... arrestrados realizados por la Policía Nacional ha ten tenido lugar en diversos puntos de la geografía español. Se han producido en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), A Coruña (1) y Valencia (1). Esta es la segunda fase de la 'Operación Interciti', realizada a mediados de 2024.

