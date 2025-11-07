La Policía desarticula por primera vez una célula del 'Tren de Aragua' asentada en España y detiene a 13 personas

La Policía Nacional ha desarticulado por primera vez una célula asentada en España del 'Tren de Aragua' y la operación se ha saldado con trece detenidos y cinco registros. Esta organización criminal tiene su origen en Venezuela y está estrechamente ligada al narcotráfico.

Los ... arrestrados realizados por la Policía Nacional ha ten tenido lugar en diversos puntos de la geografía español. Se han producido en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), A Coruña (1) y Valencia (1). Esta es la segunda fase de la 'Operación Interciti', realizada a mediados de 2024.

En aquel momento, la Policía Nacional detuvo al hermano del Niño Guerrero, el líder del 'Tren de Aragua' a nivel internacional. Esta se produjo gracias a una orden internacional de detención en vigor que fue interpuesta desde Venezuela, de donde es originario el cártel.

El hermano del 'Niño Guerrero' fue detenido a mediados de 2024 en Barcelona. Estaba buscado por la presunta implicación en delitos de terrorismo, tráfico de armas y seres humanos y también estaba relacionado con delitos de extorsión o blanqueo de capitales.

Los agentes de la Policía Nacional lograron detectar, gracias a la investigación, un entramado a nivel nacional que se financiaba principalmente con el tráfico de drogas, sobretodo con sustancias como el tusi y la cocaína.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los arrestados, según ha informado la Policía Nacional.

Célula jerarquizada

La célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional.

Además, se ha desvelado que los detenidos cocinaban el tusi en sus domicilios y después lo distribuían para lograr la financiación. También se dedicaban al tráfico de cocaína que habían almacenado previamente.

Los investigadores continúan las pesquisas con vistas a detectar otros miembros del entramado, analizando todos los efectos intervenidos en los registros, como telefónicos, diversa documentación y un arma prohibida, así como las posibles ramificaciones internacionales de esta organización que se caracteriza por su componente de actividad transnacional.