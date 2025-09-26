Suscribete a
Los jueces de paz de Madrid entran en el siglo XXI de la mano de las Oficinas de Justicia

La Comunidad pone en marcha 158 de estas infraestructuras, que dotan a estos jueces de proximidad de medios y espacios para tratar con los ciudadanos

La Ciudad de la Justicia del Sur de Madrid estará lista en 2027

Antonio Fuster, juez de paz de Daganzo
Antonio Fuster, juez de paz de Daganzo DE SAN BERNARDO
Sara Medialdea

Madrid

Antonio Fuster es una figura de respeto en Daganzo. Ejerce como juez de paz desde hace muchos años, pero también es voluntario de Protección Civil. Como otros muchos colegas en la Comunidad de Madrid, está de estreno estos días: por fin contará con un espacio ... en el que ejercer su labor, y no tener que verse con los ciudadanos para resolver sus cuitas en cafeterías o en un despacho local cuando lo desocupa un funcionario. A lo largo del año, se han ido abriendo las 126 primeras Oficinas de Justicia, que sustituyen a los juzgados de paz, y para cuando acabe el año, habrá una en cada localidad madrileña que no tenga juzgado de primera instancia o de instrucción.

