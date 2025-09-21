Suscribete a
ABC Premium

La gran reorganización judicial inquieta a jueces y funcionarios

Temen que el nuevo sistema acarree más descoordinación en su funcionamiento diario

El juez de Tui Javier Lapeña muestra un auto que ya recoge la nueva nomenclatura
El juez de Tui Javier Lapeña muestra un auto que ya recoge la nueva nomenclatura MIGUEL MUÑIZ
Jesús Hierro

Jesús Hierro

Tui (Pontevedra)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Javier Lapeña era, hasta hace poco, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tui. Con la entrada en vigor de la nueva ley, ha pasado a ocupar la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del recientemente ... creado Tribunal de Instancia de la misma localidad. Mismo puesto, distinta —y más enrevesada— denominación. El Gobierno asegura que esta nueva Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia, que se está implantando de forma gradual, supone «la mayor transformación de la Justicia en décadas». El tiempo dirá si esta reorganización logra realmente agilizar procedimientos y aliviar la sobrecarga judicial. Desde dentro, algunos profesionales muestran escepticismo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app