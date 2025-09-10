Suscribete a
Jaque al final de la Vuelta en Madrid: la Policía pone la lupa a grupos antisistema para prevenir altercados

Investigan a radicales de Bukaneros y el Movimiento Antirrepresivo, los más activos dentro de la extrema izquierda

El dispositivo en la última etapa, que acaba en Madrid, contará en principio con más de 800 policías antidisturbios

Los Bukaneros en las fiestas de la Karmela, en julio del año pasado
Los Bukaneros en las fiestas de la Karmela, en julio del año pasado

Aitor Santos Moya y Carlos Hidalgo

Pedalada a pedalada, el trabajo de los servicios de Información de la Policía Nacional va creciendo exponencialmente a medida que avanzan las etapas de la Vuelta a España y se acerca a Madrid. Una edición, la número 80, marcada por las protestas propalestinas y la ... sombra de un gran boicot final, este domingo en la capital. Pese a que la mayoría de manifestantes acuden a las carreteras de forma pacífica, lo cierto es que la posibilidad de que grupos radicales aprovechen la masa para generar altercados preocupa, y mucho, a todos los efectivos policiales encargados de controlar la carrera. El último incidente ocurrió ayer mismo en Galicia, donde los manifestantes cortaron un árbol y lo cruzaron en pleno recorrido, provocando el fin de la etapa a 8 kilómetros de la meta.

