Dónde y cuándo inscribirse para participar como voluntario en la cabalgata de los Reyes Magos de Madrid

Todo aquel que desee presentarse como voluntario para participar en la tradicional cabalgata de los Reyes Magos de Madrid del próximo 5 de enero de 2026, podrá inscribirse a partir de este martes en el proceso que abrirá el Ayuntamiento de Madrid.

En concreto, el ... Área de Cultura, Turismo y Deporte del consistorio abrirá a partir de las 12.00 horas el formulario de registro en la web navidadmadrid.com para todas aquellas personas mayores de edad que lo deseen. Las plazas se adjudicarán por estricto orden de llegada hasta completar el cupo previsto, ha apuntado.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión